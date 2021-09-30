Посол ЮАР: в Беларуси очень-очень хорошее образование, хотим в 2022 году ещё больше студентов отправить учиться к вам

Новости Беларуси. Беларусь в приоритетном порядке намерена выстраивать дружественные отношения с теми государствами, которые действительно уважают наши суверенитет и независимость. Об этом глава государства заявил 30 сентября, принимая верительные грамоты от иностранных послов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возглавили дипмиссии сегодня послы Азербайджана, Армении, Индии, Индонезии, Ливана, Малайзии, Монголии, Туниса и Южно-Африканской Республики. Точки соприкосновения, уверен Александр Лукашенко, есть с каждой из них.
Мзувукиле Джефф Макетука, Чрезвычайный и Полномочный Посол Южно-Африканской Республики в России и Беларуси:
В Беларуси очень-очень хорошее образование! В прошлом году мы отправили 26 студентов в ваши университеты. Большинство из них уже квалифицированные специалисты и сейчас завершают обучение. Мы разговариваем с министром образования о том, чтобы в следующем году отправить еще больше студентов учиться к вам.
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