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Посол ЮАР: в Беларуси очень-очень хорошее образование, хотим в 2022 году ещё больше студентов отправить учиться к вам

30 сентября 2021 18:18
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Новости Беларуси. Беларусь в приоритетном порядке намерена выстраивать дружественные отношения с теми государствами, которые действительно уважают наши суверенитет и независимость. Об этом глава государства заявил 30 сентября, принимая верительные грамоты от иностранных послов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Возглавили дипмиссии сегодня послы Азербайджана, Армении, Индии, Индонезии, Ливана, Малайзии, Монголии, Туниса и Южно-Африканской Республики. Точки соприкосновения, уверен Александр Лукашенко, есть с каждой из них. 

Посол ЮАР: в Беларуси очень-очень хорошее образование, хотим в 2022 году ещё больше студентов отправить учиться к вам-1

Мзувукиле Джефф Макетука, Чрезвычайный и Полномочный Посол Южно-Африканской Республики в России и Беларуси:
В Беларуси очень-очень хорошее образование! В прошлом году мы отправили 26 студентов в ваши университеты. Большинство из них уже квалифицированные специалисты и сейчас завершают обучение. Мы разговариваем с министром образования о том, чтобы в следующем году отправить еще больше студентов учиться к вам.

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# Беларусь-ЮАР # общество # Мзувукиле Джефф Макетука # Батсухийн Баярсайхан # Фотофакт

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