Посол Малайзии: для нас очень важно укреплять сотрудничество с Беларусью
Новости Беларуси. Беларусь в приоритетном порядке намерена выстраивать дружественные отношения с теми государствами, которые действительно уважают наш суверенитет и независимость. Об этом глава государства заявил 30 сентября, принимая верительные грамоты от иностранных послов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко отметил: Беларусь всегда была и остается сторонником выгодного торгово-экономического сотрудничества со всеми международными партнерами и открыта к новым совместным проектам, в том числе самым передовым и высокотехнологичным.
Александр Лукашенко: «Мы уделяем первостепенное значение вопросам безопасности, охране госграницы». Читайте здесь.
Взаимные интересы отхватывают практически все сферы промышленного, производственного и научно-образовательного потенциала. Мы готовы делиться конструктивными идеями в машиностроении, сельском хозяйстве и промышленности. Потенциал для взаимодействия видится в туризме, здравоохранении.
Всего главе государства верительные грамоты 30 сентября вручили представители девяти стран: Азербайджана, Армении, Индии, Индонезии, Ливана, Малайзии, Монголии, Туниса и ЮАР. Точки соприкосновения, уверен Александр Лукашенко, есть с каждой из них.
Так, например, развивать медицинские и цифровые технологии Беларусь сможет, опираясь на опыт Малайзии.
Бал Чандран Тарман, Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии в Беларуси (по совместительству):
Для Малайзии очень важно укреплять наше сотрудничество с Беларусью. Потому что мы видим вашу страну как важного торгового партнера – это не только товары, но и инвестиции. Я надеюсь, что за время моей работы здесь в качестве посла тесные отношения Беларуси и Малайзии будут только набирать обороты.
Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 стран – подробности здесь.
Белорусский лидер подчеркнул, что ожидает от дипломатов объективного взгляда на события в нашей стране и плодотворной работы для укрепления двусторонних отношений.