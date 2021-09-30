Посол Малайзии: для нас очень важно укреплять сотрудничество с Беларусью

Новости Беларуси. Беларусь в приоритетном порядке намерена выстраивать дружественные отношения с теми государствами, которые действительно уважают наш суверенитет и независимость. Об этом глава государства заявил 30 сентября, принимая верительные грамоты от иностранных послов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко отметил: Беларусь всегда была и остается сторонником выгодного торгово-экономического сотрудничества со всеми международными партнерами и открыта к новым совместным проектам, в том числе самым передовым и высокотехнологичным.