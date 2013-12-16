Послы стран Евросоюза, а также Африки и других частей света вручили верительные грамоты Президенту Беларуси

Новости Беларуси. Обновление иностранного дипкорпуса. 10 новых послов вручили верительные грамоты президенту Беларуси. Это дипломаты из Замбии, Испании, Кубы, Монголии, Мьянмы, Нидерландов, Омана, Словении, Уганды и Франции. Церемония впервые прошла во Дворце Независимости. С этого момента руководители посольств считаются официальными представителями своей страны в Беларуси.

Во Дворце Независимости есть специальный зал для торжественной церемонии вручения верительных грамот. Он даже декорирован свитками. Именно на этом – строки из Конституции суверенной Беларуси. Ну, а каждый дипломат приезжает со своим уникальным документом. И вовсе необязательно со свитком.

Вереница машин представительского класса подъезжает к крыльцу здания, которое олицетворяет современную страну. Верительную грамоту каждый посол крепко держит в руках – кто конверт, кто папку. Впервые строгая дипломатическая церемония проходит в отстроенном Дворце Независимости. Некоторые послы даже успевают запечатлеть новостройку себе на память. Посол Нидерландов не удержался от фото.

В руках у дипломатов – письма от глав своих государств президенту Александру Лукашенко. С момента вручения и начинается их миссия в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня глав посольств 10. Это представители Замбии, Испании, Кубы, Монголии, Мьянмы, Нидерландов, Омана, Словении, Уганды и Франции. Некоторые из них одновременно являются руководителями посольств в России и Польше. Приехали из противоположных концов света. Но каждый с одной сверхидеей – развивать отношения с нашей страной в разных сферах.

Примож Шелиго, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Словения в Республике Беларусь:

Машиностроение, область энергетики, область туризма. Мы собираемся открывать почетное консульство здесь, что помогло бы развивать отношения между нашими странами.

Под яркими люстрами Дворца торжество как на ладони. Впрочем, прозрачна и внешняя политика Беларуси. На чем она держится, президент говорит в приветственной речи.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы проводим самостоятельную и последовательную миролюбивую внешнюю политику. Активно развиваем сотрудничество с зарубежными партнерами. Вносим существенный вклад в укрепление глобальной и региональной безопасности и стабильности. В выстраивании отношений с внешним миром Беларусь избегает конфликтных путей. Наша страна опирается на собственное богатое историческое наследие и уважительно относится к традициям других народов. Такой подход служит надежной основой для налаживания дружеских контактов в самых разных частях света. С каждой из стран мира, включая те, которые вы представляете, накоплен свой уникальный и бесценный опыт сотрудничества. Мы заинтересованы в его дальнейшем углублении и готовы к обсуждению любых совместных проектов и инициатив, которые принесут взаимную выгоду.

Важный торговый партнер на другом конце света – Куба. С нее начиналась для Беларуси Латинская Америка. Мы поставляем кубинцам тракторы, грузовики. Готовы участвовать в строительстве предприятий и агрогородков на Острове свободы. Расстояние – не помеха, говорит посол, который будет связывать официальный Минск и Гавану.

Херардо Суарес Альварес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Республике Беларусь:

Ваш президент был трижды на Кубе, так что есть договоренности, которые были подписаны. Мы сейчас работаем над ними. Думаю, что есть предложения, которые будут уже на следующий год приходить и в промышленной области, и в экономике, и в области сельского хозяйства.

Второе место в товарообороте Беларуси занимает Европейский союз, на долю которого приходится примерно треть белорусского экспорта. Увеличить цифру возможно за счет таких старожилов ЕС как Франция, Нидерланды, Испания и таких «новичков» как Словения. В Беларуси уже действует 7 предприятий с испанским капиталом, 48 – с французским, 10 – со словенским и 95 – с нидерландским.

Хосе Игнасио Карбахаль Гарате, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Республике Беларусь:

У Испании есть интерес к сотрудничеству в Беларуси, очень много сфер для этого. Но отдельно можно подчеркнуть гуманитарные контакты. Это оздоровление белорусских детей у нас.

Пауль Петер Йозеф Беккерс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерланды в Республике Беларусь:

Кроме гуманитарной сферы мы можем развивать экономику, например, в сельском хозяйстве работать, ведь мы хоть и маленькая страна, но вторые в мире по экспорту сельхозпродукции.

О том, как видит развитие отношений с ЕС, Александр Лукашенко озвучил общаясь с послами уже после церемонии. За символическим бокалом шампанского. Мы в хорошем смысле «обречены» на сотрудничество. И Беларусь готова идти навстречу.

Александр Лукашенко:

Милости просим к нам, в Беларусь. Я не вижу никаких проблем в отношении ни с одной из стран, которые я только что назвал и которые вы представляете.

Еще раз хочу подчеркнуть нашу крайнюю заинтересованность в стабилизации наших отношений с Европейским союзом. Нам друг от друга никуда не деться. Не нами это придумано, это предначертано, наверное, сверху, от Господа, нам предстоит жить вместе. К нам не может быть никаких претензий в плане нормализации этих отношений. Мы готовы на любые шаги в плане нормализации наших отношений. Я не хочу сказать, что мяч на вашей стороне. Это слишком грубо, и, наверное, этот журналистский штамп здесь, может быть, не совсем подходит, но он действительно на вашей стороне.

Вы знаете, у нас слишком много внешних угроз для нашей густонаселенной европейской территории, слишком много. Давайте вместе подумаем о том, как противостоять этим угрозам, а не будем смотреть искоса друг на друга. Это не в ваших интересах и, тем более, наших.

Республика будет расширять свое присутствие в Азии и на Ближнем Востоке. Этот посыл был адресован дипломатам из Мьянмы, Монголии и Омана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Что касается азиатского континента, у нас там вообще нет никаких проблем. Если у нас и недостаточно высокий уровень торговли, инвестиционного сотрудничества и других направлений, то это только наша вина, Беларуси. Я просто хочу поблагодарить и Монголию, и Мьянму, поскольку они представляют этот континент, за то радушие, с которым вы принимаете нас у себя. Поверьте, я сделаю все для того, чтобы мы более интенсивно сотрудничали. Тем более у нас для этого есть и опыт большой, и вы вообще не чужие для нас страны.

Что касается Омана, я прошу передать султану мои самые добрые пожелания. Я очень хорошо помню наши встречи. И, вообще, ваш руководитель для меня является каким-то даже ориентиром. Я помню наши беседы, разговоры с ним и очень умные, от жизни идущие, его слова и фразы. Но я вас убедительно прошу: вы ему обязательно передайте от меня самые добрые пожелания.

У нас есть ряд очень существенных проектов, которые мы будем реализовывать в Омане, и через Оман будем работать в регионе, в котором ваша прекрасная страна распложена.

Александр Лукашенко анонсировал, что в ближайшее время будут открыты посольства страны на африканском континенте. Этот регион может стать перспективным партнером.

Александр Лукашенко:

Я уверен, что развитие нашей планеты без подключения к этому африканского континента, без его высочайшего уровня развития в перспективе, развитие нашей планеты просто невозможно. Именно там основные ресурсы и основные резервы для развития нашей матушки-земли.

Главный принцип своей политики, которую я проповедую, которой я, в общем-то, молюсь, – это принцип честности и справедливости. В связи с этим вы можете быть уверены, что в моем лице вы всегда, и в лице нашего, белорусского народа, вы всегда получите самых надежных друзей.

Церемония вручения верительных грамот длится недолго. И в этот раз все было строго в рамках протокола. Дипломаты разъехались на автомобилях, которые, пока длилась встреча, специально обозначили флагами 10 государств.