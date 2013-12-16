Президентом Чили вновь стала женщина

Новости Чили. Мишель Бачелет возвращается в большую политику. После небольшого перерыва она вновь станет президентом Чили. Победу ей принесли обещания поднять налоги для крупных корпораций и обеспеченных граждан, а также провести реформу образования, сделав его бесплатным и более качественным.

За кандидата от коалиции «Новое большинство» отдали свои голоса более 62% избирателей, в то время, как за её соперницу, экс-министра труда Эвелин Маттеи — лишь 38.

Стоит отметить, что впервые в истории Чили борьба за президентское кресло во втором туре проходила между двумя женщинами. Примечательно, что они подруги детства. Бачелет — медик по образованию. Она руководила страной с 2006-го по 2010-й годы и стала первой в истории страны женщиной-президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.