Прямой эфир

Выборы в местные Советы депутатов назначены на 23 марта

16 декабря 2013 16:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Выборы в местные Советы депутатов назначены на 23 марта. Указ, предусматривающий это, подписал Президент Беларуси. Дата определена с учетом сроков, которые требуются на то, чтобы образовать территориальные избирательные комиссии, провести иные действия, установленные законом.

Центризбиркому поручено организовать проведение выборов и осуществлять контроль за исполнением законодательства. Финансирование избирательной кампании будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
РОО «Белая Русь» и Народно-демократическая партия Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве
16 декабря 2013 16:05

РОО «Белая Русь» и Народно-демократическая партия Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве

«3 января ничем не будет отличаться от 31 декабря». Интервью с заместителем премьер-министра Беларуси Анатолием Тозиком
16 декабря 2013 08:32

«3 января ничем не будет отличаться от 31 декабря». Интервью с заместителем премьер-министра Беларуси Анатолием Тозиком

Евромайдан в Украине. ЕС приостановил работы по торговому соглашению с Украиной
15 декабря 2013 15:38

Евромайдан в Украине. ЕС приостановил работы по торговому соглашению с Украиной