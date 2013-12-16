Новости Беларуси. Выборы в местные Советы депутатов назначены на 23 марта. Указ, предусматривающий это, подписал Президент Беларуси. Дата определена с учетом сроков, которые требуются на то, чтобы образовать территориальные избирательные комиссии, провести иные действия, установленные законом.

Центризбиркому поручено организовать проведение выборов и осуществлять контроль за исполнением законодательства. Финансирование избирательной кампании будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.