Прямой эфир

На севере Ирака боевики застрелили известную телеведущую

16 декабря 2013 16:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Ирака. Сразу три мощных взрыва за несколько часов прогремели в иракской столице. Сперва на воздух взлетел заминированный автомобиль в центре Багдада, а после с разницей в несколько минут подорвались машины на окраинах города. По предварительным данным, погибли около 10 человек, более сорока получили ранения.

А накануне на севере страны боевики застрелили известную телеведущую. Текущий год стал самым кровавым в Ираке за последние пять лет - погибли более восьми тысяч человек. Сообщения о взрывах, терактах, и убийствах мирных жителей поступают ежедневно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт в Ираке

Другие новости рубрики

Все новости
Выборы в местные Советы депутатов назначены на 23 марта
16 декабря 2013 16:29

Выборы в местные Советы депутатов назначены на 23 марта

РОО «Белая Русь» и Народно-демократическая партия Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве
16 декабря 2013 16:05

РОО «Белая Русь» и Народно-демократическая партия Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве

«3 января ничем не будет отличаться от 31 декабря». Интервью с заместителем премьер-министра Беларуси Анатолием Тозиком
16 декабря 2013 08:32

«3 января ничем не будет отличаться от 31 декабря». Интервью с заместителем премьер-министра Беларуси Анатолием Тозиком