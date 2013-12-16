На севере Ирака боевики застрелили известную телеведущую

Новости Ирака. Сразу три мощных взрыва за несколько часов прогремели в иракской столице. Сперва на воздух взлетел заминированный автомобиль в центре Багдада, а после с разницей в несколько минут подорвались машины на окраинах города. По предварительным данным, погибли около 10 человек, более сорока получили ранения.

А накануне на севере страны боевики застрелили известную телеведущую. Текущий год стал самым кровавым в Ираке за последние пять лет - погибли более восьми тысяч человек. Сообщения о взрывах, терактах, и убийствах мирных жителей поступают ежедневно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.