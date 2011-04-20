Послание-2010: что сделано за год?

В ежегодном послании Президента белорусскому народу и парламенту глава государства фактически озвучивает стратегию развития страны на ближайшие месяцы. Главными темами Послания-2010 стали поддержка деловой активности, дальнейшая либерализация экономики, упрощение налоговой системы и повышение инвестиционной привлекательности национальной экономики.

Из Послания Президента Республики Беларуси А.Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию 20.04.2010 г.:

Выработка стратегии деловой активности. Назрела необходимость принятия Директивы №4 о дальнейшей либерализации экономики, направленной на раскрепощение предпринимательской инициативы.

Ее главный принцип — конкуренция везде, где возможно, госрегулирование там, где необходимо — стал настоящим подарком для предпринимателей. Документ был подписан 31 декабря. И все новогодние желания частного сектора стали зеркальным отражением нынешней действительности бизнес-среды.

В том же послании глава государства обращал внимание и на налоговую нагрузку и бумажную волокиту.

Из Послания Президента Республики Беларуси А.Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию 20.04.2010 г.:

Необходимы дальнейшие решения по радикальному упрощению налоговой системы и порядка ведения бухгалтерского учета.

Уже с 1 января в Беларуси были отменены некоторые налоги, а 1 апреля стал днем кардинального упрощения бухгалтерского учета. Число обязательных документов сократилось в 200 раз.

Иосиф Белочкин, главный бухгалтер частной компании по оказанию бухгалтерских услуг:

Бухгалтер теперь может уделить больше времени анализу своей хозяйственной деятельности, и дать руководству сведения о задолженностях, об организации лучшей работы производства.

Глобальное потепление, по-другому не назовешь, наблюдается и в инвест-климате. В прошлогоднем послании Президент сказал четко: любой сигнал о нерешении того или иного вопроса по инвесторам будет восприниматься как саботаж.

Из Послания Президента Республики Беларуси А.Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию 20.04.2010 г.:

Следует реализовать комплекс мер, направленных на значительное повышение инвестиционной привлекательности нашей экономики.

Габриэле Биссоло входит в сотню самых богатых людей Италии. Он владеет землей на Апеннинах и в Чехии. А уже больше года его миллионы работают и на белорусских полях. Некогда убыточное хозяйство инвестор поставил на ноги. Закуплена новая техника, освоены новые земли.

Габриэле Биссоло, инвестор (Итальянская Республика):

В Беларуси я работаю по трем причинам: это земля, люди, которые привыкли работать, и ваш рынок. Для бизнесменов, как я, инвестиционный климат в вашей стране очень теплый. Я могу взять целое хозяйство с минимальными затратами. Этому способствуют как законодательная база, так и отношение местных властей, начиная от губернатора, заканчивая главами райисполкомов.

Из Послания Президента Республики Беларуси А.Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию 20.04.2010 г.:

Приоритетом государственной политики является экспорт.

Беларусь производит почти 1,5% молока в мире. Будет еще больше. Мы его удвоим. Эти позиции нам надо не просто удерживать. Следует серьезно расширить разнообразие нашего присутствия на мировом рынке. Нам есть что предложить зарубежному потребителю. Мы конкурентоспособны по цене и качеству. Просто надо «пахать» в этом направлении, а не сидеть и ждать, когда к вам придет покупатель.

Многим предприятиям хватило и предприимчивости и делового азарта, чтобы было, что предложить зарубежному потребителю, и рынки сбыта переделить по-своему.

Игорь Конончук, генеральный директор предприятия по переработке молока:

Помимо стран СНГ мы начали осваивать и страны дальнего зарубежья — отгружаем товар в Германию и Польшу.

Из Послания Президента Республики Беларуси А.Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию 20.04.2010 г.:

Беларусь обладает значительными запасами пресных подземных вод. Лучшими в мире, по оценке ООН. По данному виду сырья также имеется внушительный нереализованный экспортный потенциал. В прошлом году мы продали в Литву, Россию, Латвию, Азербайджан, Эстонию, Канаду и другие государства минеральных вод аж на 3 миллиона долларов. Очевидно, что географию и количество поставок надо существенно расширять.

Уже осенью в правительстве рассказали о планах построить три новых завода по разливу воды. Проекты, к слову, нацелены на экспорт. Со своей стороны и Минздрав предпринял шаги для успешной продажи товара за рубеж: уже доработаны все необходимые санитарные стандарты, которые соответствуют нормам и правилам и России, и отдельных директив Евросоюза.

Денис Крупец, первый заместитель генерального директора по маркетингу и реализации продукции:

Это позволит производителям белорусской бутилированной воды беспрепятственно и на равных условиях работать и с российскими производителями, и с украинскими производителями. Они не потребуют дополнительных финансовых затрат и самых главных затрат — затрат времени.

Наряду с острыми экономическими вопросами крайне актуальной стала проблема и дефицита мест в дошкольных учреждениях. Система оказалась не готова к беби-буму. Ровно год назад глава государства отметил: на строительство новых садов денег жалеть не надо.

Из Послания Президента Республики Беларуси А.Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию 20.04.2010 г.:

Детские сады должны быть! И это благо, что родители ведут к нам ребенка с трехлетнего возраста. Мы из него должны, и имеем возможность вылепить будущего нужного нам гражданина Беларуси.

Спустя год в Минске, причем в районах-новостройках, где вопрос стоял как нигде остро, открылось 6 детских садов. В планах на этот год — еще столько же.

Послание Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию