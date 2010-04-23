Видео. Послание Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию

Дорогие соотечественники! Уважаемые члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей! Уважаемые приглашенные! 2010 год, без преувеличения, ключевой в определении дальнейшей стратегии развития Беларуси.

Во–первых , потому, что он является завершающим в выполнении ряда государственных программ, и прежде всего Программы социально–экономического развития страны на 2006 — 2010 годы. Несмотря на объективные трудности, с которыми сталкивалась отечественная экономика, мы не отказываемся от обязательств, взятых на себя пять лет назад на третьем Всебелорусском собрании. И обещанных народу.

Во–вторых , в текущем году мы должны полностью преодолеть последствия мирового кризиса, негативно отразившегося на нашей экономике, и как минимум восстановить докризисные темпы экономического роста.

В–третьих , и это самое главное, в 2010 году необходимо заложить основы для динамичного прорыва в развитии Беларуси — нового этапа в построении сильного и процветающего государства.

От того, насколько эффективно и качественно мы будем работать в нынешнем году, зависят наше благосостояние и движение по пути экономического и социального прогресса.

Основным ориентиром во всех сферах деятельности является КАЧЕСТВО. Качество производимых товаров и оказываемых услуг. Качество управления. И самое важное — качество жизни людей.

Для Беларуси вопросы качества всегда были в ряду приоритетных.

Но особую актуальность они приобретают в условиях выхода из мирового финансово–экономического кризиса. Ведь на старые позиции возвратиться уже не получится, поскольку потребитель постоянно выдвигает новые требования. В глобальном масштабе преимущество будет иметь та экономическая система, которая достигнет более высокой производительности труда, качества продукции и снижения ее себестоимости. Поэтому из кризиса Беларусь должна выйти более современной и готовой к жесткой конкуренции в условиях не докризисного, а уже послекризисного мира. За эти годы мы достигли многого. Но нельзя двигаться дальше по инерции, не предпринимая энергичных усилий, не ставя перед собой новых перспективных и даже амбициозных задач. Кто не понимает этого —тот рискует как минимум отстать, а то и оказаться на обочине. Сегодня на международной арене идет пересмотр принципов функционирования экономических систем. Преуспевающей является та из них, которая постоянно обновляется, впитывая в себя все лучшее из мирового опыта. В этой связи нам жизненно необходим КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОРЫВ в отечественной экономике.

Что может его обеспечить? Что может его обеспечить? Далее