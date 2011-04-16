Александр Лукашенко: Я не хочу, чтобы было так, что нельзя и слово сказать

Александр Лукашенко снова подчеркнул, что он четко разграничивает понятии «оппозиция» и «пятая колонна». Первые работают на благо общества. Вторые – только на своё благо, отрабатывая заказы отдельных заинтересованных лиц из-за рубежа.

Александр Лукашенко:

А то, что там говорят, что вот там сделали, чтобы отвлечь внимание, только идиоты могут так рассуждать. Я не допускаю того, чтобы сказать, а потом не сделать или сказать то, как не есть на самом деле. Я этого страшно боюсь, потому что один раз обманул, второй раз сбрехал, а потом же вылезет. Поэтому для меня закон «говори правду».

Да и зачем? Что, ситуация сегодня настолько критическая, чтобы идти на крайние меры? Так она же не критическая.

Они упрекают власть, что это правоохранительные органы, силовики могли сделать…. Обойдите их стороной. Буду я у вас президентом или кто-то другой. Потому что они говорят так, как они бы делали. Запомните это, это страшные люди. Что вы мне можете сказать по поводу измышления одного из деятелей, который устроил пляску на костях при похоронах своей жены? Когда я ему предложил – из тюрьмы иди, бери жену, вези в Германию, лечи. Он не ожидал. Он сказал, я жену не повезу. Даже бывший посол Германии пришел ко мне, извините, господин Президент, я не думал, что он такой негодяй. Что вы от него хотите? Чтобы он себя порядочно вел?

Александр Лукашенко:

Не надо тут енчить, что тут Лукашенко использует момент, чтобы оппозицию раздавить. Где эта оппозиция? Ее нет сегодня в стране. Есть пятая колонна. И то – ее элементы. Ты веришь, что я хочу кого-то уничтожить (обращаясь к журналисту – ред.)? Даже ты не веришь. Это блеф. Это ерунда полная. Скажу вас откровенно: я слишком самоуверенный и гордый человек. Я себе не позволю такими методами смотреть на эту мразь. Чтобы быть моим врагом, ты поднимись на это уровень и попробуй со мной посоперничать.

Что вы издеваетесь над простыми людьми? Что вы их пугаете? Хотите лоб в лоб со мной сразиться? Выходите на футбольную, на хоккейную площадку, бегать, прыгать, драться будем. Стреляться будем, если на то пошло. Выходите в открытую. Что вы вякаете там за какую-то иностранную копейку. Начинаете потрошить общество.

Александр Лукашенко:

Я не вижу настоящей оппозиции в стране. Разве ответственный политик, который в оппозиции и хочет завтра придти к власти, посмеет обронить где-то случайно какое-то непроверенное слово? Да я сам был в их положении. Я боялся лишнее слово сказать, где бы я не мог чего-то обосновать. Тем более выступать против народа своего. Ты же завтра на выборах пойдешь к нему просить, чтобы за тебя проголосовали. Кто за тебя будет голосовать, когда ты едешь в Страсбург и начинаешь кричать – санкции, давайте санкции против этого народа. Это же не против Лукашенко. Лукашенко выживет в любых санкциях. Но это же против народа. Что, они это не понимают? Понимают. Зачем делают? Это их бизнес. Они зарабатывают деньги.

Дают деньги на листовки как? Если будут видеть дестабилизацию обстановки, демонстрации, переворачивать машины, драться с милицией. Это и произошло. Им надо отчитаться за деньги. Миллионы взяли, поэтому начали штурмовать Дом правительства. Сегодня у них идет мышкование, борьба, кто будет лидером. Это люди? Это оппозиция? Есть и боевики, мы их знаем.

Я не хочу, чтобы было так - потом, не только сейчас – чтобы ты не мог слово сказать. Я не могу этого допустить. Поэтому я вам всегда говорю – говорите откровенно, рассуждайте откровенно, за рюмкой в шутку, но говорите, что это – шутка, можете даже пошутить там в мою сторону, еще что-то, но это должна быть шутка. Но если вы всерьез обвиняете, надо доказательства, ответственность чтобы была. Но я не хочу, чтобы в моей стране, при первом президенте страны людям затыкали рот. Но это невозможно при нынешней ситуации. Но ответственность должна быть, потому что эта безответственность, безалаберность порождает то, что произошло у нас 11 числа.