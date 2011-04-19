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Посол Азербайджана Али Нагиев: На постсоветском пространстве в Беларуси самый высокий уровень жизни

19 апреля 2011 14:25
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Посол Азербайджана завершает свою дипмиссию в Беларуси. Азербайджан — один из наших стратегических партнёров как в экономике, так и в политике.

В последнее время Беларусь и Азербайджан значительно нарастили торгово-экономический потенциал. Товарооборот только в этом году вырос в 11 раз и превысил 313 миллионов долларов. И это не только торговля, но и тесная промышленная кооперация. В Азербайджане открыты сборочные производства наших гигантов — МТЗ и МАЗа. В прошлом году уже выпущено две тысячи тракторов. Заработало сборочное производство лифтов. Экономисты двух стран говорят о дальнейших перспективах. Немалый интерес есть к белорусской коммунальной технике и комбайнам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Али Нагиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Беларусь:
То, что всесторонне растут белорусско-азербайджанские связи — это, без преувеличения, вклад двух президентов. За пять лет я старался показать, что я люблю Азербайджан, свою Родину, и люблю Беларусь. В моих глазах, на постсоветском пространстве в Беларуси самый высокий уровень жизни.

# Лукашенко

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