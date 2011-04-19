Александр Лукашенко: Зарубежные послы после теракта в Беларуси четко разделились на два лагеря

Трагические события в Минске стали лакмусовой бумажкой для отдельных государств и послов по отношению к Беларуси. Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана Али Нагиевым по случаю завершения его дипмиссии в нашей республике.

Глава государства подчеркнул, что позиция посла является очень важной во взаимоотношениях двух государств, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Азербайджан — один из наших стратегических торгово-экономических и политических партнеров. Баку традиционно оказывает поддержку белорусской стороне, как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Александр Лукашенко:

В данном случае зарубежные послы в Беларуси четко разделились, мне кажется, на два лагеря: послы, которые любят нашу страну, наш народ, которые желают добра нашему народу и приветствуют независимое белорусское государство — я уверен, что к этой группе послов принадлежит и Посол Азербайджана. Есть и другие послы, но о них не хочется говорить. Наши СМИ в последнее время в свете трагических событий очень четко показали их позицию. Я понимаю всё, но я не понимаю, как в трудную минуту цивилизованные, демократические государства, а они претендуют на это, не высказали слова сочувствия белорусскому народу, который в своё время потерял и искалечил почти половину населения в борьбе с фашизмом.

А Вам большое спасибо за ту теплоту и доброту, которые Вы выстраивали в отношениях Азербайджана и Беларуси. Я хочу заверить Вас и прошу передать это моему другу, Вашему Президенту Ильхаму Алиеву, что мы будем, как и раньше, делать всё, чтобы наши отношения были образцом для других. Вы в этом можете быть уверены. Закрытых тем в наших отношениях нет, Вы это прекрасно знаете, и в этом направлении мы будем двигаться.