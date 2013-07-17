Президент Венесуэлы Николас Мадуро женился

Новости Венесуэлы. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выполнил свое предвыборное обещание и... женился. Его супругой стала генеральный прокурор страны Силия Флорес, роман с которой у главы боливарианской республики длится уже 20 лет.

Свадьба прошла в узком кругу, в присутствии лишь детей и внуков. По словам новобрачных, они официально оформили отношения, чтобы тем самым показать пример укрепления семейных уз. Обещание узаконить отношения с госпожой Флорес, Николас Мадуро дал еще в апреле, в ходе своей предвыборной кампании на пост президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.