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В Гомеле состоялась первая в истории совместная коллегия министерств по чрезвычайным ситуациям Беларуси, России и Казахстана

17 июля 2013 13:53
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Новости Беларуси. Единое образовательное пространство для специалистов-спасателей - залог безопасности населения стран-участниц Таможенного союза. Такое мнение прозвучало 17 июля в Гомеле на первой в истории совместной коллегии министерств по чрезвычайным ситуациям Беларуси, России и Казахстана.

В центре внимания оказались вопросы образования, развития добровольных движений, оптимизация систем оповещения населения в случае ЧС. В числе важных вопросов, которые обсуждались на совместной коллегии, - взаимодействие Центра кризисной психологической помощи МЧС трех стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
В Беларуси данная служба создана сразу после трагедии в метро. Мы очень серьезно изучаем эту тему. Она у нас уже работает, есть хорошие примеры. Конечно же, большую поддержку и помощь нам оказала служба, которая имеет уже очень большой опыт -  Россия. Мы делимся опытом работы в Казахстане и в других странах.

Владимир Божко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан:
Настрой МЧС Казахстана можно выразить двумя словами: крайняя заинтересованность в таком сотрудничестве. Мы в Беларуси проводим подготовку таких сотрудников. В общей сложности – более 150 человек.

Владимир Пучков, министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:
Сегодня мы обсудили вопросы и подвели итоги пятилетнего сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Наметили конкретные шаги по улучшению и взаимному развитию наших служб. Обсудили вопросы по развитию добровольчества. Есть опыт России, есть опыт Беларуси, есть опыт Казахстана. 

# Таможенный союз # Международное сотрудничество # Владимир Пучков # Владимир Ващенко # Владимир Божко

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