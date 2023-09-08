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«Польский народ не имеет своих представителей в органах власти». Политолог о сносе советских памятников

08 сентября 2023 20:27
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим последние новости политики. В гостях политолог политический обозреватель Евгений Пустовой, писатель, аналитик (Польша) Томаш Грыгуч и польский политолог, бизнесмен Даниэль Микусек.

«Польский народ не имеет своих представителей в органах власти». Политолог о сносе советских памятников-1

Даниэль Микусек, польский политолог, бизнесмен:
Хотел бы поговорить о ситуации уничтожения памятников. Это очень частая тема, которая затрагивается в разговорах с россиянами или белорусами. Так, губернатор Моравецкий издал закон, по которому разрешено уничтожение памятников как символа рабства. То есть люди, которые погибли при освобождении Польши, стали называться оккупантами. Есть закон, который разрешает уничтожить эти памятники. Как это выглядит? Приезжает строительная бригада, правительственные чиновники, сотрудники Института национальной памяти, снимают это и с гордостью подчеркивают, что поляки разрушают прежний режим.

Несколько чиновников понуро стоят и смотрят на стройбригаду, там нет живой души. Если бы поляки хотели уничтожить эти памятники, то сделали бы это сами. Они нуждались в законе и не нуждались в чиновниках, которые все это устроили. Пришли бы, разрушили, на этом дело закончилось, показали бы свою русофобию. Но ни один поляк бы не посягнул на уничтожение исторических памятников. Как сказал Лукашенко, польский народ не имеет своих представителей в органах власти.

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# Международная политика # Григорий Азарёнок

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