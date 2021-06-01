Евгений Лукьянов на встрече с Владимиром Андрейченко: в Минске это произошло в первый раз. Отсюда такая разная степень внимания

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

У французов есть такое выражение: остроумие на лестнице. Вот когда попадаешь в какое-то положение, вроде бы и сказать надо что-то, а не готов. Потому что когда тебя на площадку выставили и дверь закрыли, вот тут ты вспоминаешь, что ты должен был сказать. Вот сейчас мы и посмотрим, что должны сказать по этому поводу и ИКАО, и правительства многих стран, которые так активно отметились по поводу посадки самолета в Минске 23 мая. Будет очень интересно сравнить. Просто в Берлине, наверное, каждый день такие события происходят, а в Минске это произошло в первый раз. Наверное, отсюда и такая разная степень внимания.