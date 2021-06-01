Евгений Лукьянов на встрече с Владимиром Андрейченко: в Минске это произошло в первый раз. Отсюда такая разная степень внимания
Новости Беларуси. В сотрудничестве между Минском и Москвой серьезное подспорье – межпарламентские связи. Такое мнение высказал 1 июня Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У наших парламентариев налажены конструктивные взаимоотношения с Федеральным собранием Российской Федерации. У стран-союзниц много тем для сотрудничества и нереализованных возможностей, над которыми еще предстоит потрудиться.
И сейчас сдавать темп нельзя, особенно в неспокойное для обеих стран время, когда Запад использует формулы двойных стандартов. Последний пример – идентичные ситуации с экстренной посадкой самолетов в Минске и Берлине.
Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
У французов есть такое выражение: остроумие на лестнице. Вот когда попадаешь в какое-то положение, вроде бы и сказать надо что-то, а не готов. Потому что когда тебя на площадку выставили и дверь закрыли, вот тут ты вспоминаешь, что ты должен был сказать. Вот сейчас мы и посмотрим, что должны сказать по этому поводу и ИКАО, и правительства многих стран, которые так активно отметились по поводу посадки самолета в Минске 23 мая. Будет очень интересно сравнить. Просто в Берлине, наверное, каждый день такие события происходят, а в Минске это произошло в первый раз. Наверное, отсюда и такая разная степень внимания.
Беларусь придает важное значение укреплению и дальнейшему развитию сотрудничества с Российской Федерацией во всех сферах. Фундаментом отношений прежде всего является экономика. Товарооборот между странами в лучшие годы достигал 40 миллиардов долларов. В 2020 году цифра снизилась по понятным причинам, которые затронули всю мировую экономику. Однако уже 2021 год начался с хороших результатов. Рост товарооборота составляет порядка 20 %.