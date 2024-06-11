Беларусь – это только европейское или ещё и евразийское государство? Мнения

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор: Тут надо смотреть на терминологию, есть континент Европа, есть Азия, а есть Евразия. Меня так учили в школе. То есть географически это евразийский субъект международного права. Но я бы тут отметил и ментальность. Если с Запада идет дезориентация, отход от традиционных ценностей, то Азия всегда основывалась на традициях, то есть были обязанности, традиция уважения старшего поколения. С этой точки зрения, Беларусь однозначно относится к этому крылу. Беларусь с полным правом является субъектом нового, зарождающегося евразийского пространства. Эта тенденция сейчас получила дополнительный стимул. После того как нас буквально вытолкнули из американских, западных рынков, Беларусь как экспортно ориентированное государство вынуждена идти на новые растущие рынки.

Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия):

В России дискуссия о цивилизационной принадлежности нашей страны идет уже как минимум четыре века, до сих пор она не могла разрешиться. А Владимир Владимирович Путин, как мне представляется, поставил точку в этом споре. С точки зрения культуры, языковой семьи, религии, может быть, мы в большей степени Европа, чем те, кто сегодня себя называет европейцами. Россия и Беларусь – это хранители подлинных консервативных европейских ценностей, генофонд Европы. Но в экономическом смысле мы интегрируемся в азиатское пространство, которое нас с радостью принимает. Раньше мы были интегрированы в европейское экономическое пространство, но оно нас по своему недоразумению отторгло. Мы идем туда, где нас ждут. В этом отношении Россия предоставляет Беларуси дверь в развивающиеся стремительным образом рынки Азии.