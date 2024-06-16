Азербайджанский политолог рассказала, что думают их граждане о сотрудничестве с Беларусью

На новый трек выходит взаимодействие Беларуси и Азербайджана. На неделе Президент провел встречу с председателем Милли Меджлиса этой страны, которая прибыла в Минск с визитом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дипотношениям Минска и Баку – 30 лет. За это время сотрудничество не прерывалось. Что касается контактов – они носят динамичный характер, причем на всех уровнях. Александр Лукашенко вспомнил свой недавний визит в Азербайджан и подчеркнул, что Беларусь готова оказать необходимую поддержку в восстановлении возвращенных территорий.

Речь о Карабахе. Во время командировки в Азербайджан Александр Лукашенко посещал эти земли. Отметил их красоту и, конечно, экономический потенциал.

В Карабах Беларусь экспортирует стройматериалы. В перспективе – поставки крупнорогатого скота элитных пород, создание молочно-товарных комплексов и фермерских хозяйств. Как отметил Александр Лукашенко, мало вернуть людей в Карабах. Необходимо создать рабочие места и обеспечить достойную жизнь. Это займет немало времени, но Беларусь готова помочь. И жители Азербайджана это ценят, о чем Президенту рассказывала Сагиба Гафарова. Об этом поговорим и с азербайджанским политологом, журналистом Анастасией Лавриной, которая выходит с нами на связь из города Шуши, который расположен в Карабахе и который недавно посещали Лукашенко и Алиев. Ольга Коршун, СТВ:

Анастасия, здравствуйте. Как в Шуше идет восстановление? Что в Азербайджане думают про участие белорусов в этом процессе?