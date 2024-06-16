Азербайджанский политолог рассказала, что думают их граждане о сотрудничестве с Беларусью

На новый трек выходит взаимодействие Беларуси и Азербайджана. На неделе Президент провел встречу с председателем Милли Меджлиса этой страны, которая прибыла в Минск с визитом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На новый трек выходит взаимодействие Беларуси и Азербайджана. На неделе Президент провел встречу с председателем Милли Меджлиса этой страны, которая прибыла в Минск с визитом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Дипотношениям Минска и Баку – 30 лет. За это время сотрудничество не прерывалось. Что касается контактов – они носят динамичный характер, причем на всех уровнях. Александр Лукашенко вспомнил свой недавний визит в Азербайджан и подчеркнул, что Беларусь готова оказать необходимую поддержку в восстановлении возвращенных территорий.
Речь о Карабахе. Во время командировки в Азербайджан Александр Лукашенко посещал эти земли. Отметил их красоту и, конечно, экономический потенциал.
В Карабах Беларусь экспортирует стройматериалы. В перспективе – поставки крупнорогатого скота элитных пород, создание молочно-товарных комплексов и фермерских хозяйств. Как отметил Александр Лукашенко, мало вернуть людей в Карабах. Необходимо создать рабочие места и обеспечить достойную жизнь. Это займет немало времени, но Беларусь готова помочь.
И жители Азербайджана это ценят, о чем Президенту рассказывала Сагиба Гафарова. Об этом поговорим и с азербайджанским политологом, журналистом Анастасией Лавриной, которая выходит с нами на связь из города Шуши, который расположен в Карабахе и который недавно посещали Лукашенко и Алиев.
Ольга Коршун, СТВ:
Анастасия, здравствуйте. Как в Шуше идет восстановление? Что в Азербайджане думают про участие белорусов в этом процессе?
Анастасия Лаврина, политолог, научный сотрудник Института развития и дипломатии Университета ADA (Азербайджан):
Действительно, большое спасибо за приглашение. Я очень рада снова принимать участие на вашем телеканале и на этот раз я подключаюсь из культурной столицы Азербайджана – города Шуша, где во время визита лидера Беларуси, господина Лукашенко, в Азербайджан он тоже посетил Шушу. И, по-моему, даже во время этого визита он сказал, что азербайджанцы живут в раю. Действительно, здесь сейчас везде зелено, город развивается, активно восстанавливается. Здесь приятно находится.
Я наблюдаю за тем, как активно развиваются двусторонние отношения между Азербайджаном и Беларусью. И визит Сагибы Гафаровой, спикера Милли Меджлиса, в Беларусь это тоже свидетельствует о том, что стороны не просто говорят, а переходят от слов к действиям. И те договоренности, которые были подписаны в рамках визита главы Беларуси в Азербайджан, они постепенно уже переходят в практическую плоскость. Я помню, что во время визита господина Лукашенко в Азербайджан, он сказал, что Беларусь намерена активно поддерживать Азербайджан в контексте восстановления освобожденных территорий (Карабах, Восточный Зангезур) и мы видим, что сейчас, насколько активно Азербайджан действительно инвестирует и развивает эти освобожденные территории. И видеть рядом с нами дружественную нам Беларусь – это очень-очень приятно и это многообещающе.
Ольга Коршун:
Анастасия, спасибо. Надеемся, что наше сотрудничество пойдет на пользу и Беларуси, и Азербайджану.