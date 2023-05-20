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Политолог из России: если мы не будем друг друга поддерживать, нас направят друг против друга

20 мая 2023 11:27
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Новости Беларуси. В мире становится все больше стран, которые намерены локализовать амбиции коллективного Запада. Это позволит не довести Европе и США дело до третьей мировой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую позицию сегодня обозначают военные аналитики.  

Политолог из России: если мы не будем друг друга поддерживать, нас направят друг против друга-1

Конфликт в Украине стал выгодным для Запада. Пока там проливается кровь, Вашингтон и Брюссель продолжают реализовывать свои политические амбиции. И те усилия, которые прикладывают Беларусь, Россия, Китай и другие государства по противостоянию эскалации кризиса в Украине с подачи НАТО и у границ Союзного государства, не находят отклика даже в ООН и тем более ОБСЕ.  

Политолог из России: если мы не будем друг друга поддерживать, нас направят друг против друга-4

Алексей Авдонин, аналитик БИСИ: 
США ослабевают финансово и экономически. И единственным способом удержания на плаву своего экономического положения являются массированные насаждения конфликтов. Встает вопрос о существовании самого человечества на планете Земля.  

Политолог из России: если мы не будем друг друга поддерживать, нас направят друг против друга-7

Владимир Киреев, политолог (Россия): 
Если мы разделимся, не будем друг друга поддерживать, нас направят друг против друга. Используют наш собственный потенциал для того, чтобы истощить наши ресурсы и сжечь в войне друг с другом. Хотя бы даже в войне санкционной.  

Международная обстановка диктует необходимость самого пристального внимания к вопросам безопасности. В условиях роста мировой напряженности роль ОДКБ как гаранта стабильности и безопасности в регионе возрастает.  

# Международная политика # Алексей Авдонин # Владимир Киреев # Фотофакт

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