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Политолог: «Где провалились «цветные революции»? В тех странах, где было сильное государство, где нет олигархии»

07 июля 2020 13:48
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Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира».

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Политолог: «Где провалились «цветные революции»? В тех странах, где было сильное государство, где нет олигархии» -1

Пётр Петровский, политолог:
Для наших оппонентов главным образом врага является государство. Почему? Потому что – смотрим на географию: где провалились «цветные революции»? В тех странах, где было сильное государство, где нет олигархии, где нет каких-то финансово-промышленных, других групп, где государственный механизм работает.

И мы должны, прежде всего, говорить, что патриот, человек, который может иметь, в том числе, альтернативную точку зрения, и критиковать, более того, человек должен быть самокритичным, и система должна быть самокритичная, но сильное, мощное государство является фундаментом суверенитета и независимости страны.

По-другому здесь быть не может. И это – единственная прививка от «цветной революции».

# Выборы в Беларуси # Петр Петровский

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