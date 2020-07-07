Политолог: «Где провалились «цветные революции»? В тех странах, где было сильное государство, где нет олигархии»

Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Пётр Петровский, политолог:

Для наших оппонентов главным образом врага является государство. Почему? Потому что – смотрим на географию: где провалились «цветные революции»? В тех странах, где было сильное государство, где нет олигархии, где нет каких-то финансово-промышленных, других групп, где государственный механизм работает.

И мы должны, прежде всего, говорить, что патриот, человек, который может иметь, в том числе, альтернативную точку зрения, и критиковать, более того, человек должен быть самокритичным, и система должна быть самокритичная, но сильное, мощное государство является фундаментом суверенитета и независимости страны.

По-другому здесь быть не может. И это – единственная прививка от «цветной революции».