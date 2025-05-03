В Бобруйске открыли площадь Победы после масштабной реконструкции

Канун важных дат и больших праздников в Беларуси – традиционно время открытий. Одно из них в преддверии 9 Мая в Бобруйске. Здесь после масштабной реконструкции предстала площадь Победы. Одна из центральных и знаковых локаций города преобразилась до неузнаваемости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В церемонии открытия приняли участие представители городских властей, ветераны Великой Отечественной войны, общественные деятели и жители Бобруйска. Обновленная Аллея Славы, украшенная портретами героев и ветеранов, напоминает о тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость Родины. Бобруйск – город со славной героической историей. Об этом свидетельствует и оформление площади Победы. Сегодня к подножию монумента легли цветы и венки от благодарных потомков.

Игорь Кисель, председатель Бобруйского городского исполнительного комитета:

Для нас очень важна эта площадь Победы. Здесь захоронены герои, сделана Аллея Героев, которые освобождали наш город Бобруйск. Мы чтим эту память, мы гордимся этим. И гордимся тем, что нынешнее наше поколение, что мы продолжаем тот подвиг людей, которые совершили это. Он всегда останется в наших сердцах.

На площади звучали песни военных лет, а также современные композиции, посвященные подвигу советского народа.