Официальный Киев продолжает вертеться как уж на сковородке, пытаясь максимально отдалить мирное решение вопроса и вставляя палки в колеса тем, кто этого искренне желает. Так, Зеленский отверг предложение президента России о трехдневном перемирии в дни празднования 80-летия Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Киев назвал эту инициативу «театром абсурда» и потребовал остановить боевые действия на 30 дней, при этом не гарантировав выполнения даже собственного ультиматума.

В свою очередь Владимир Путин неодноразово выражал готовность к прямому диалогу с Киевом без предварительных условий. Однако, несмотря на это, Украина все равно продолжает водить мировое сообщество за нос. Ранее Зеленский заявил, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежных лидеров, которые приедут в Москву на парад 9 Мая.

В Киеве намекнули, что «желают ударить» по столице России в этот памятный день. На фоне подобного упрямства, а точнее циничного поведения Украины, даже некогда полный решительности Белый дом разводит руками. В Госдепе США заявили, что больше не намерены выступать посредником в переговорах России и Украины. Вашингтон подчеркнул, что теперь все будет зависеть от решительных действий Москвы и Киева.