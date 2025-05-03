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О чём Лукашенко говорил в Волгограде и почему подвиг Брестской крепости не имеет аналогов? Анонс «Недели»

03 мая 2025 17:17
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О наиболее заметных событиях уходящих семи дней расскажем в итоговой программе «Неделя».

О чём Лукашенко говорил в Волгограде и почему подвиг Брестской крепости не имеет аналогов? Анонс «Недели»-2

Не пропустите в воскресенье, 4 мая, в 19:30.

# Великая Отечественная война

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