О чём Лукашенко говорил в Волгограде и почему подвиг Брестской крепости не имеет аналогов? Анонс «Недели»

Его бойцы подожгли 39 немецких танков и до последнего защищали Могилёв. Судьба генерала Михаила Романова

Его дивизия, окруженная и обескровленная, месяц сковывала силы немцев, дав Красной армии драгоценное время для подготовки к битве за Москву. И даже в плену он остался верен присяге.