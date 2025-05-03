О чём Лукашенко говорил в Волгограде и почему подвиг Брестской крепости не имеет аналогов? Анонс «Недели»

О наиболее заметных событиях уходящих семи дней расскажем в итоговой программе «Неделя».
Не пропустите в воскресенье, 4 мая, в 19:30.
Его дивизия, окруженная и обескровленная, месяц сковывала силы немцев, дав Красной армии драгоценное время для подготовки к битве за Москву. И даже в плену он остался верен присяге.
В церемонии открытия приняли участие представители городских властей, ветераны Великой Отечественной войны, общественные деятели и жители Бобруйска.
Чехия, Словакия, Беларусь, Россия – более 20 тысяч километров в пути и десятки памятных мест.
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