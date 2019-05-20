«Подтверждаем наш интерес»: Александр Лукашенко принял верительные грамоты от послов 9 стран

Новости Беларуси. Беларусь открыта для дружественных и деловых отношений со всеми странами. Об этом Александр Лукашенко заявил 20 мая на церемонии вручения верительных грамот послами девяти государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония, символизирующая официальное начало работы главы диппредставительства в нашей стране, состоялась во Дворце Независимости. На встречу с главой белорусского государства приехали дипломаты из Бенина, Бразилии, Дании, Испании, Йемена, Республики Корея, Мальты, Словении, а также Уганды.

Судить о дипломатической географии по этим кадрам довольно сложно. Таких привычных для посольских машин флагов иностранных государств нет. Но это пока: новые послы готовы приступить к знакомству с Беларусью и плодотворной работе над двусторонним диалогом. Всего приехали девять иностранных гостей.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Латинская Америка, Европейский союз, страны Африки. Такая дипломатическая география хорошо отражает все приоритеты нашей внешней политики. Непохожие культуры, традиции и разные языки. Но помехой для того, чтобы найти общий дипломатический язык это, конечно, не стало. Беларусь открыта для дружественных и деловых взаимоотношений со всеми государствами, – подчеркнул Александр Лукашенко. Партнеры и союзники нас ценят за миролюбие и многовекторность, взвешенность, последовательность и предсказуемость – основу нашей внешней политики.

Александр Лукашенко: «Сегодня чрезвычайно востребована конструктивная роль дипломатии и дипломатов» Верительные грамоты – это символические послания от руководителей иностранных государств с просьбой «верить» своему представителю, а еще – первая официальная встреча Президента и дипломата. А само вручение – обязательное мероприятие, после которого работа послов в Беларуси приобретает полностью официальный статус. Одна из самых строгих процедур диппротокола.

Даже к такой, казалось бы, официальной и протокольной встрече подготовка у дипломатов серьезная. Как-никак первые контакты установить можно именно здесь. Да еще и свой национальный колорит продемонстрировать, пусть даже через местный дресс-код. К примеру, для дипломатов из Африки так ярко заявлять о себе – дело привычное. Впрочем, вниманием этот регион Беларусь не обходила никогда. Готовы поставлять технику, продовольствие, а еще готовить квалифицированные кадры для самых разных сфер.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В регионе Западной Африки рассматриваем Бенин в качестве перспективного торгово-экономического партнера. Беларусь готова предложить вашей стране широкую гамму техники, потребительских товаров и продовольствия, а так же образовательные услуги. Ожидаем от бенинской стороны встречных инициатив для совместной реализации. Подтверждаем наши интерес к развитию взаимодействия с Угандой. Видим перспективы в налаживании взаимовыгодного сотрудничества в первую очередь в части поставок хорошо зарекомендовавшей себя на африканском рынке белорусской сложнотехнической продукции, а также создании совместных производств в вашей стране.

Наращивать совместный товарооборот и создавать совместные производства намерены и с Бразилией. А вот с Йеменом ситуация сегодня, к сожалению, сложная. Резкое ухудшение военно-политической ситуации буквально «заморозило» дружбу с нашей страной. Сейчас мы готовы помочь вернуть Йемен к мирному ритму. Тут пригодится наша техника, оборудование и продовольствие. С журналистами новый посол поделился плотным графиком встреч с представителями наших профильных ведомств, торгово-промышленной палаты и деловых кругов.

Ахмед Салем аль-Вахейши, Чрезвычайный и Полномочный посол Йеменской Республики в Беларуси по совместительству:

Сегодня в Йемене продолжается конфликт, но уже 80 % территории находится под контролем правительства. И жизнь в этих регионах нормализовалась. Я думаю, что после того, как нам удастся добиться мира во всей стране, результаты нашего двустороннего сотрудничества будут еще более значительными.

В зале сегодня, конечно, и те, кто представляет европейский вектор. Для Беларуси это один из приоритетов внешней политики. В списке точек соприкосновения – торговля, инвестиции, транспорт, транзит, упрощение визового режима, охрана окружающей среды. Конечно, в диалоге с каждой страной особенности свои. И их наш Президент четко обозначил.

Александр Лукашенко:

Дания – перспективный партнер для Беларуси, с которым мы намерены развивать сотрудничество. Придаем огромное значение укреплению сотрудничества с Испанией. Это подтверждает назначение в феврале нынешнего года первого посла Беларуси в Мадриде. Уверен, аналогичные шаги с испанской стороны по открытию полноценного дипломатического представительства в Минске укрепили бы отношения между нашими странами. Мы способны заметно продвинуться в нашем взаимодействии с Мальтой. Уверен, что наши страны могли бы найти немало точек пересечения интересов, усилить политические, деловые связи и реализовать совместные проекты, в том числе с выходом на рынки других стран.

За последние годы нам удалось создать солидную базу для развития и расширения взаимного сотрудничества, связей со Словенией. Наши деловые круги готовы к новым совместным проектам в энергетике, фармацевтике, сельском хозяйстве, строительстве, других сферах. А еще Словения – это прекрасные курорты. С ними белорусы знакомы. Тем не менее, новый посол намерен по-хорошему рекламировать их и развивать туристический диалог. Тем более, по совместной экономической дороге шагаем успешно, – отметил Бранко Раковец. Разве что над привлечением инвестиций можем поработать.

Бранко Раковец: «Я считаю, что наши отношения в последние годы развиваются очень хорошо» А Республике Корее есть что предложить в инновационных сферах. Для суперсовременной страны с умелым сочетанием средневековых храмов и модных небоскребов, инноваций и тысячелетних традиций – не удивительно. Здесь не понаслышке знают, что такое электронное правительство, интернет вещей, «умные» системы безопасности, информационное общество. Как-никак 4,5 % ВВП ежегодно направляется на научно-исследовательские работы. Двусторонние мосты налаживать намерены в сфере образования и туризме: после прошедших Олимпийских игр интерес к Южной Корее, в том числе у белорусов, вырос – тогда о себе заявили на весь мир.

Тхэ Чжун Ёль: «С самого начала установления дипломатических отношений двусторонние связи носят дружественный характер» Уже после вручения верительных грамот наш Президент пообщался с дипломатами. С одними партнерами нас уже объединяют конкретные договоренности, с другими – пока строим планы. Но именно такой открытый и честный разговор – залог успеха. В любой сфере.

Александр Лукашенко:

Успехов! Мы очень рассчитываем на то, что Уганда будет одной из немногих стран в Африке, с которой мы будем очень активно сотрудничать.