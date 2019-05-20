«Мы открыты для дружественных и деловых взаимоотношений». Президент Беларуси принял верительные грамоты послов 9 стран

Новости Беларуси. Беларусь открыта для дружественных и деловых отношений со всеми государствами. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня, 20 мая, на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта церемония символизирует официальное начало работы главы дипломатического представительства в нашей стране. Она состоялась во Дворце Независимости. На встречу с главой белорусского государства приехали дипломаты из Бенина, Бразилии, Дании, Испании, Йемена, Республики Корея, Мальты, Словении, а также Уганды.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша страна славится своим гостеприимством. Мы открыты для дружественных и деловых взаимоотношений со всеми государствами. Уверен, вам будет комфортно осуществлять свои дипломатические функции. Потому что основы нашей внешней политики – миролюбие, многовекторность, взвешенность, последовательность и предсказуемость. И те, кто разделяет эти подходы, кто приходит к нам с миром и добрыми намерениями, всегда найдут в Беларуси понимание и поддержку в реализации всех конструктивных планов и идей.

Дамы и господа! Вам поручена почетная, ответственная миссия работать над развитием и расширением всего спектра отношений между вашими государствами и Беларусью. Сегодня чрезвычайно востребована конструктивная роль дипломатии и дипломатов, которые умеют слушать, слышать, вести переговоры и находить компромиссы, помогают преодолеть сложности и разногласия в международных отношениях.