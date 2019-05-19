Будущее – это Европа? Подводим итоги саммита «Восточного партнёрства» в Брюсселе

Новости Беларуси. Начало недели ознаменовалось саммитом «Восточного партнерства», который прошел в Брюсселе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эта инициатива ЕС направлена на укрепление взаимоотношений между Европейским союзом и Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Она была провозглашена на Пражском саммите в 2009 году – то есть 10 лет как. Наш корреспондент Алена Сырова была в числе журналистов, отправившихся в бельгийскую столицу освещать юбилейные мероприятия. Подробности – в ее репортаже.

Привычная картина для политической столицы Европы: у здания Еврокомиссии кортежи сменяют один другой. Но в эти дни движение, кажется, особенно концентрированное. Заседание глав МИД ЕС, неожиданный визит Госсекретаря США Помпео, на полпути в Москву свернувшего в столицу Бельгии, и, конечно, саммит «Восточного партнерства». В течение переговорного дня в Брюсселе хозяйничали глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и Еврокомиссар Йоханнес Хан, а вечером бразды правления взял Дональд Туск.

Владимир Макей: Пока мы не можем говорить о том, что мы достигли высокого уровня в развитии наших отношений с ЕС И если Беларусь интересует преимущественно экономическая и социальная польза от инициативы – все же в задумке она призвана сделать жизнь людей комфортнее – то Украина и Грузия больше озабоченны пока нереализованными политическими амбициями. Для них «Восточное партнерство» – прямой, но очевидно затянувшийся путь в Евросоюз.

Алена Сырова, корреспондент:

В Европейском квартале Брюсселя, где расположены офисы основных органов управления Европейского союза, есть очень интересный мурал с красноречивым почти рекламным лозунгом: «Будущее – это Европа». Так вот в последнее время все больше вопросов о том, есть ли это будущее у нее самой.

Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии:

Я говорю по-французски, вы заметили. Английский, конечно, все понимают, но не все понимают Англию.

Председатель Еврокомиссии Юнкер в шутливой манере говорит о наболевшем: разобраться бы вначале с внутренним расколом и Brexit, прежде чем говорить о единении с восточноевропейской шестеркой. Но очевидно, что одно без другого вряд ли возможно – мир в общем доме, на Евразийском континенте – вот главная цель.

Йоханнес Хан, Еврокомиссар:

Европейский союз ставит перед собой цель быть импортером стабильности на континент. Через 10 лет после Пражского саммита люди могут реально ощутить пользу от партнерства. Мы вместе работаем над созданием сильных диверсифицированных экономик, развиваем сектор малого и среднего бизнеса, привлекаем инвестиции, создаем рабочие места.

Общие фразы в сослагательном наклонении. Из конкретики за эти два дня в основном предложения с белорусской стороны. Отношения нашей страны с ЕС, конечно, развиваются: приросли в торговле, экспорте, налажен обмен студентами и преподавателями по программе Erasmus (кстати, было принято решение увеличить ее бюджет).

Но все же «Восточное партнерство» в Беларуси terra incognita. Потому Владимир Макей убеждал коллег по инициативе первостепенно реализовывать задумки, влияющие на качество жизни людей. Например, в каждом городе реализовать хотя бы один энергоэффективный проект.

Елена Селевич, первый заместитель председателя Новогрудского райисполкома:

Мы взяли на себя обязательство на 20 % повысить энергоэффективность, на 20 % повысить использование местных видов топлива и на 20 % сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Сегодня мы с гордостью заявляем, что 30 % потребляемого районом газа возмещается выработкой электроэнергии, именно зеленой энергетикой.

Приблизительно 6 миллионов долларов ЕС вложил в Новогрудок. Сегодня этот небольшой городок – лидер страны по использованию возобновляемых ресурсов. Есть свой ветропарк, позволяющий экономить более миллиона рублей. И даже солнечная станция во дворе больницы – она круглосуточно обеспечивает оперблок, родильное и реанимационное отделения горячей водой даже в период плановых отключений. При этом избавляя от утечки денег.

Александр Силич, главный врач Новогрудской центральной районной больницы:

Мы ожидаем годовую прибыль в чистом виде порядка 22-23 тысяч белорусских рублей. К примеру, сегодня средняя стоимость электрокардиографа – порядка 3000 рублей, дефибриллятора – 6000 рублей.

Фокус с таких полезных проектов, видимо, сбивают политические нюансы. Так, например, Беларусь и ЕС все никак не подпишут соглашение о приоритетах партнерства. Как выяснилось – из-за позиции Литвы. Наша соседка озабочена строительством АЭС в Островце, но это скорее вопрос политический: официальный Вильнюс выбирает нового президента, и это – часть избирательной кампании. По ее завершению уже в следующем месяце можно рассчитывать на положительные подвижки в этом вопросе.

Что же касается реадмиссии и упрощения визового режима, если верить еврочиновникам, решение принято, и от виз по 35 евро белорусов отделяет только ответ на вопрос: «Где и когда подпишут соглашение?»