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«Основа для выстраивания контактов». Церемония вручения верительных грамот послами зарубежных стран состоялась в Минске

20 мая 2019 13:32
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Новости Беларуси. Беларусь открыта для дружественных и деловых отношений со всеми государствами. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 20 мая на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Основа для выстраивания контактов». Церемония вручения верительных грамот послами зарубежных стран состоялась в Минске-1

«Основа для выстраивания контактов». Церемония вручения верительных грамот послами зарубежных стран состоялась в Минске-3

Эта церемония символизирует официальное начало работы главы дипломатического представительства в нашей стране. Она состоялась во Дворце Независимости. На встречу с главой белорусского государства приехали дипломаты из Бенина, Бразилии, Дании, Испании, Йемена, Республики Корея, Мальты, Словении, а также Уганды.

«Мы открыты для дружественных и деловых взаимоотношений». Президент Беларуси принял верительные грамоты послов 9 стран

По завершении официального протокола Александр Лукашенко и иностранные послы неформально пообщались, обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонних и международных отношений.

«Основа для выстраивания контактов». Церемония вручения верительных грамот послами зарубежных стран состоялась в Минске-6

Тхэ Чжун Ёль, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Беларуси:
Важно, что с самого начала установления дипломатических отношений в 1992 году двусторонние связи носят дружественный характер. Значимым фактором является взаимопонимание между народами Беларуси и Республики Корея, которое постоянно укрепляется.

Если есть понимание друг друга, то это хорошая основа для выстраивания контактов по всем направлениям.

«Основа для выстраивания контактов». Церемония вручения верительных грамот послами зарубежных стран состоялась в Минске-9

Бранко Раковец, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Словения в Беларуси по совместительству:
Я считаю, что наши отношения в последние годы развиваются очень хорошо. Об этом говорит и товарооборот между нашими странами за последний год, который увеличился на 24 %. Но мы считаем, что это всё возможно благодаря укреплению наших экономических связей.

После вручения верительных грамот дипломат официально приступает к исполнению своих обязанностей в стране пребывания.

«Основа для выстраивания контактов». Церемония вручения верительных грамот послами зарубежных стран состоялась в Минске-12

# Послы в Беларуси # Тхэ Чжун Ёль # Бранко Раковец # Фотофакт

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