«Основа для выстраивания контактов». Церемония вручения верительных грамот послами зарубежных стран состоялась в Минске
Новости Беларуси. Беларусь открыта для дружественных и деловых отношений со всеми государствами. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 20 мая на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта церемония символизирует официальное начало работы главы дипломатического представительства в нашей стране. Она состоялась во Дворце Независимости. На встречу с главой белорусского государства приехали дипломаты из Бенина, Бразилии, Дании, Испании, Йемена, Республики Корея, Мальты, Словении, а также Уганды.
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По завершении официального протокола Александр Лукашенко и иностранные послы неформально пообщались, обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонних и международных отношений.
Тхэ Чжун Ёль, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Беларуси:
Важно, что с самого начала установления дипломатических отношений в 1992 году двусторонние связи носят дружественный характер. Значимым фактором является взаимопонимание между народами Беларуси и Республики Корея, которое постоянно укрепляется.
Если есть понимание друг друга, то это хорошая основа для выстраивания контактов по всем направлениям.
Бранко Раковец, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Словения в Беларуси по совместительству:
Я считаю, что наши отношения в последние годы развиваются очень хорошо. Об этом говорит и товарооборот между нашими странами за последний год, который увеличился на 24 %. Но мы считаем, что это всё возможно благодаря укреплению наших экономических связей.
После вручения верительных грамот дипломат официально приступает к исполнению своих обязанностей в стране пребывания.