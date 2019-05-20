«Основа для выстраивания контактов». Церемония вручения верительных грамот послами зарубежных стран состоялась в Минске

Новости Беларуси. Беларусь открыта для дружественных и деловых отношений со всеми государствами. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 20 мая на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта церемония символизирует официальное начало работы главы дипломатического представительства в нашей стране. Она состоялась во Дворце Независимости. На встречу с главой белорусского государства приехали дипломаты из Бенина, Бразилии, Дании, Испании, Йемена, Республики Корея, Мальты, Словении, а также Уганды. «Мы открыты для дружественных и деловых взаимоотношений». Президент Беларуси принял верительные грамоты послов 9 стран По завершении официального протокола Александр Лукашенко и иностранные послы неформально пообщались, обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонних и международных отношений.

Тхэ Чжун Ёль, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Беларуси:

Важно, что с самого начала установления дипломатических отношений в 1992 году двусторонние связи носят дружественный характер. Значимым фактором является взаимопонимание между народами Беларуси и Республики Корея, которое постоянно укрепляется. Если есть понимание друг друга, то это хорошая основа для выстраивания контактов по всем направлениям.