Подписи под документами и открытие посольства: итоги встречи президентов Беларуси и Туркменистана в Минске

Новости Беларуси. Беларусь и Туркменистан на неделе наметили новые экономические горизонты. Президенты ежегодно поочередно обмениваются визитами. Итогом становятся новые договоренности и цели. Сейчас в Туркменистане совместно с Беларусью реализуется уже около 10 проектов. Самый крупный – строительство в пустыне Каракумы Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Эта калийная фабрика под ключ, неофициально называемая «Беларуськалий-2», оценивается в миллиард долларов. А в списке экспорта услуг Беларуси проект значится под № 1.

Туркменистан активно модернизирует экономику. Страна, очень богатая месторождениями газа, сегодня строит разных индустриальных объектов более чем на 50 миллиардов долларов. Участие Беларуси как экспортера товаров, технологий и услуг на этом рынке может стать больше.

Свою технику в туркменскую пустыню Николай Черношей забрасывал также в лучших традициях десантных войск. Из Беларуси буровое оборудование стоимостью в миллионы евро отправляли тяжелыми транспортными самолетами Ил-76 и «Руслан». Еще утром машины были на базе под Речицей, а к вечеру начинали бурить грунт за 5,5 тысяч километров от дома.

Николай Черношей, директор буровой компании:

Местные специалисты, бывшая советская школа, конечно, но техника очень старая, новых технологий нет, и технологически, конечно, они отстают от нас во всех отношениях. Поэтому содружество Туркменистана и Беларуси, я думаю, будет полезным для обеих стран. Мы, наверное, немножко заработаем, а туркмены получат новые технологии.

Туркменистан взял курс на индустриализацию. Гарлыкский горно-обогатительный комбинат, который строят белорусы, – одна из опор новой государственной стратегии. Проект на миллиард долларов стоит того. Ресурсов хватает. Они четвертые в мире по запасам газа: построили столицу из итальянского и турецкого мрамора.

Белый город Ашхабад, где все здания из белого мрамора и кругом зелень. Оазис в пустыне. В общем, эффект полного присутствия на пересечении проспекта Победителей улицы Орловской.

Президенты Беларуси и Туркменистана ежегодно обмениваются визитами. Там, где в 2014 году заложили памятную капсулу, теперь красуется новое посольство. Праздничную ленту на церемонии открытия дипломатично разрезали ровно пополам.

Справедлив и высокий уровень контактов, установленных между странами по самым разным направлениям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всегда в бизнесе, в планировании некоторых объектов, особенно крупных, которые мы строим по договоренности в Туркменистане, есть всегда проблемы, иногда тяжелые вопросы. Но не было тех проблем и вопросов, которые бы мы не могли решить. Президент, может быть, не столь ярко и открыто заметил, как я, вчера им сказанное, но для меня очень важно – я хочу, чтобы наша делегация это запомнила – он сказал один на один мне следующее: «Ты знаешь, там в Туркменистане Беларусь создала прекрасную промышленную базу для строительства, в данном случае Гарлыкского комбината горно-обогатительного. Эту производственную базу потерять Туркменистан не должен. Мы найдем вам объекты, где вы будете использовать, и не один год, эту базу». Это говорит о многом, это говорит об убежденности главы государства в том, что белорусы умеют и должны работать, в том числе и на туркменской земле.

Как ни парадоксально но главной проблемой строительства в гарлыкской пустыне стала вода. И отнюдь не ее отсутствие. На глубине в несколько десятков метров проходчики наткнулись на неожиданно высокий приток высокоминерализованной воды. Решение заморозить периметр ствола шахты оказалось единственным верным.

Николай Черношей, директор буровой компании:

Скважина, в которую опускается специальная замораживающая колонна и дается фреон. Как в холодильнике. Получается кольцо из льда и грунта, которое не пускает воду.

Белорусские технологии и туркменские ресурсы объединились в выгодный тандем. Каждый раз из Средней Азии вместе с президентом прилетает множество специалистов самого разного профиля. Вместе с нашими экспертами они ищут новые точки соприкосновения, прорабатывают контракты. И на этот раз лидеры подписали объемный портфель документов.

Перспективы в машиностроении: наша дорожная техника готова к специфическому климату Туркменистана. Также в белорусском оборудовании нуждаются металлургия, химическая, пищевая промышленность и сельское хозяйство. Планы серьезные: по программе индустриализации Туркменистана идет строительство разных объектов общей стоимостью более 50 миллиардов долларов.

Александр Лукашенко:

Взаимовыгодная торговля является основой белорусско-туркменских отношений. В этой связи нас, безусловно, беспокоит падение двустороннего товарооборота, которое наблюдалось последние два года. Конечно, для этого есть объективные причины, однако мы должны предпринять все необходимые шаги для исправления данной ситуации, включая поиск новых форм и методов работы, на чем мы сегодня и сконцентрировали во время переговоров наше внимание. По итогам первых месяцев этого года мы наблюдаем позитивную динамику торговли. Товарооборот увеличился почти на 75%, однако и это не должно нас успокаивать.

Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана:

В лице Республики Беларусь мы имеем давнего, надежного и ответственного партнера. Мы договорились наращивать партнерство в промышленности, сельском хозяйстве, перерабатывающих отраслях, текстильной промышленности, строительстве и по ряду других направлений.

Одна из самых масштабных программ сотрудничества – образовательная. В Беларуси участся около девяти тысяч туркменских студентов. В медицинских, аграрных, технических, гуманитарных вузах. На них в Туркменистане возлагают большие надежды. Студенты даже стали частью протокольных церемоний визита. Встречали своего лидера в аэропорту. Организовали флеш-моб в национальном стиле у здания нового посольства.

Заметно, что и в них, и в белорусское образование безоговорочно верит президент Туркменистана. Гурбангулы Бердымухаммедову дипломаты подарили ковер с белорусским пейзажем. Это произведение искусства президент оставил в здании миссии. Притом сравнил наших, белорусских, буслов с туркменскими студентами.

Этот новый комплекс – настоящий дом для дипломатов. Все условия для жизни и работы. Возможно, один из кабинетов когда-нибудь займет и Айза Кулиева. Правда, девушка только на первом курсе. Будущая международница уверена в качестве белорусских знаний.

Айза Кулиева, студент первого курса Белорусского государственного университета:

Образование на уровне. Как посчитали мои родители и как теперь считаю я, как я это вижу. Потому что действительно есть возможность получать знания на высшем уровне.

Искусство орнамента в Туркменистане на высоте: в давние времена в этой мусульманской был запрет на изображение человека. Символизм стал отличительной культурной чертой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Овезмухаммет Мамметнуров, директор национального музея Туркменистана:

Когда женщина переходит возраст Пророка, 63 года, сакральный, белый цвет одевает. И орнаменты также соответствуют по возрасту.

Есть теперь и в центре Минска место, где можно оценить традиционный туркменский стиль. Об этом объекте в какой-то степени в шутку президенты завели разговор еще полтора года назад.

Александр Лукашенко:

Мы начали разговор про мост. Вот мост, говорит. Я говорю: «Конечно, это мост не такой, как в Туркменистане». А почему, говорит, он должен быть, как в Туркменистане. Вы обратили внимание: это его мост, он его параллельно со строительством этого здания построил. Это о многом говорит. Мост всегда объединяет два берега. А это мост, который объединил души наших народов в центре Минска. Он также символичен.

Это только один из множества символов белорусско-туркменистанского сотрудничества. Но что еще более важно: между странами уже налажен не только символичсеский, но реальный экономический и культурный контакт самого высокого уровня.