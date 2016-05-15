Отношения Беларуси и Индии как традиционный чай: яркий вкус при добавлении нескольких ингредиентов

Новости Беларуси. На неделе в Индии Беларусь совершила своего рода бизнес-прорыв. На форуме деловых кругов в Дели просто не хватило свободных мест. Похоже, возможности огромного и пока мало используемого рынка все шире открываются для белорусских предприятий. Парламентская делегация Беларуси по поручению Президента готовит перезагрузку экономического сотрудничества двух государств. В Индии открылся сервисный центр для БелАЗов, подписана межвузовская программа сотрудничества с БГУИР, есть договоренность о создании четырех заводов по производству лекарств. Стороны ставят задачу-максимум – нарастить товарооборот до миллиарда долларов. Всего лишь за два года.

Страна не только разных цветовых, но и жизненных сочетаний. Вот, что для жителя Индии значит недалеко до работы. Здесь живут, здесь же трудятся. Проходим еще пару метров: какой-то склад, снова жилища и даже домашние животные.

Где рядом с офисными небоскребами словно все еще ощущается ноша времен, а дорогу с неплохими авто делят колоритные тук-туки. Но достучаться до верхних строчек мировой экономики Индии все же удалось. По темпам роста страна не уступает практически никому, уверенно держась на финансовом игровом поле.

Белорусские парламентарии во главе с Михаилом Мясниковичем начали свой визит не с встреч на высоком уровне, а с места, где делегации пришлось нарушить дресс-код в знак уважения традиции. Мемориального комплекс «Раджхат» особенно значим для жителей Индии, ведь именно здесь захоронен «отец нации» Махатма Ганди.

Тем же утром – встреча с президентом Индии Пранабом Мукерджи. Лидеру южноазиатской страны о Беларуси рассказывать не нужно – Мукерджи посещал нашу страну в июне 2015 года. Тогда же состоялась его встреча с Александром Лукашенко, ставшая стимулом для многих двусторонних проектов.

Кстати, красные цветы в вазах перед нашими парламентариями в Индии – символ чистоты и энергии. Отношения между двумя странами и вправду кристально честные, а вот энергии можно и добавить.

Михаил Мясникович озвучил Пранабу Мукерджи инициативу Беларуси установить между ЕАЭС и Индией режим свободной торговли. Обсуждали экономическую, научно-техническую сферы, образование, промышленность и, конечно, создание совместных предприятий. И вот как раз эта тема очень актуальна для директора компании по производству и экспорту лекарств Алока Кумара.

Алок Кумар, директор фармацевтической компании (Индия):

Нам сказали, что есть возможность создания совместного предприятия и строительства завода в городе Скидель. Когда люди понимают предмет, а мы даем технологии, мы можем выйти не только на Европу.

Всего в Беларуси построят четыре совместных с Индией медицинских предприятия. Одно из них в Бешенковичах. Появление фармзаводов с двусторонней поддержкой позволит уменьшить импорт лекарств, которые мы уже привыкли покупать с зарубежных конвейеров. И эту тему в том числе поднимали на встрече с председателем Верхней палаты индийского Парламента. Кстати, именно за ним в южноазиатской стране последнее слово при принятии политических решений.

Михаил Мясникович заметил, что сотрудничество Беларуси и Индии должно оправдывать уже установившийся высокий уровень доверия между нашими странами, а потому быть многоплановым.

Обтекаемость форм здания Парламента в свое время вызвала настоящий шквал критики жителей Индию. Кому-то оно напомнило арену для корриды, кому-то – мельничное колесо. Но со временем люди привыкли и даже увидели свои плюсы в отсутствии острых углов. А подтвердил уже новое мнение о позитивной энергетике даже маленький мусанг. Хищный зверек однажды спрятался от дождя и едва не парализовал работу Парламента. Но до сезона дождей в Индии время еще есть, так что парламентской делегации из Беларуси не довелось познакомиться с местной фауной.

А вот индийские бизнесмены смогли познакомиться с десятками наших компаний на белорусско-индийском бизнес-форуме. Желающих навести деловые мосты было столько, что люди сидели на приставных стульях и стояли в дверях. Общая задача для обеих сторон – товарооборот в миллиард долларов к 2018 году. Это почти вдвое больше, чем сегодня.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь:

У нас есть все основания перезагрузить отношения, есть стремление к тому, чтобы Индия по-новому открыла для себя Беларусь. Товарное сотрудничество, торговлю надо дополнить инвестиционным сотрудничеством. Мы готовы выступать инвесторами, передавать технологии, новые знания, ноу-хау, носителями которых являются белорусские компании. Мы готовы создавать совместные компании в Индии. Не решаемых вопросов и задач нет. Если мы договариваемся как партнеры, а не чтобы извлечь в одностороннем порядке выгоду, давайте двигаться достаточно активно, как белорусской, так и индийской стороне.

Один из конкретных проектов – запуск троллейбусов. В Индии общественного электротранспорта нет, но страна настроена сказать «Поехали!» экологичным и экономичным машинам. Беларусь же предлагает всю систему «под ключ» – контактные сети, тяговые подстанции и, конечно, сами троллейбусы. Проект, предусмотренный для городов Индор и Бхопал, – как раз пример регионального сотрудничества, активизировать которое тоже нужно. Ведь регион в Индии по размерам не меньше некоторых стран на карте. Население – более миллиарда человек и прирост настолько стремителен, что и сами жители страны не сразу ответят, сколько же у них сограждан.

Дияр Шавла, житель Дели (Индия):

Население в Индии примерно миллиард и 100-200 миллионов. 100 или 200 миллионов? Вы застали меня врасплох.

Заметим, что на те самые пару сотен миллионов человек Индия приросла всего за 16 лет. А это все рынок, причем весьма привлекательный, пожалуй, для любой страны мира.

Места на белорусско-индийском бизнес-форуме после официальной части опустели почти мгновенно – деловые люди от слов перешли к делу.

МАЗ, МТЗ, БелАЗ, «Могилевхимволокно», Оршанский льнокомбинат и другие предприятия закрепили подписями деловое взаимодействие с индийскими компаниями.

Лалит Чокхани, бизнесмен (Индия):

Мы любим таких партнеров, как Беларусь, которые знают, что им нужно. Думаю, умный бизнесмен видит географическое положение Беларуси, а если в это время политически идет движение, оно действительно ускоряет приезд индийских бизнесменов в Минск.

А вот чтобы ускорить приезд в Минск индийских студентов, БГУИР подписал программу сотрудничества с Национальным институтом технологий Индии в Нагпуре. Его специфика – новейшие нано- и другие разработки.

Здесь же, в Нагпуре, и открытие сервисного центра БелАЗ. Наши карьерные самосвалы уже есть в Индии, но страна поставила амбициозную задачу увеличить добычу угля на 300 миллионов тонн уже к 2020 году. Так что наши машины-гиганты принесут дивиденды не только белорусской, но и индийской промышленности.

Самар Шакиль, директор совместного предприятия по продаже и сервисному обслуживанию карьерных самосвалов (Индия):

Для нас самое великое событие, вообще для сектора горной техники в Индии – открылся первый сервисный центр БелАЗ. Плюс подготовка приезда Президента Беларуси, господина Лукашенко. Я думаю, что без политической четкой и твердой поддержки со стороны белорусского Правительства мы бы не смогли добиться тех результатов, которых еще и собираемся добыть.

Конечно, чтобы успешно сотрудничать, нужно знать и культуру, и историю страны-партнера. Поэтому в программе визита запланировали и посещение экспозиций, рассказывающих о прошлом южноазиатской страны.

Настоящее же Беларуси Индии – уже не отношения «купил-продал» – и инвестиции, и миллионные контракты, и уникальные проекты, и, главное, конкретика, которую видно не только на бумагах с печатями. Сотрудничество, напоминающее традиционный индийский чай. Когда лишь добавив несколько ингредиентов, можно получить яркий и насыщенный вкус.