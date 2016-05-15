Союзный Совмин в Могилеве: почему был выбран этот город и о чем договорились Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев

Новости Беларуси. В Могилеве на неделе дозагрузили белорусско-российские отношения. Темами союзного Совмина стали совместные программы. От обеспечения транспортной безопасности до создания общего информационного пространства.

Лирическая нота встречи плавно перейдет в деловой тон. Вопросов для обсуждения в союзном формате накопилось немало. Мощная интеграция требует постоянной «сверки» часов. Первое заседание союзного Совета Министров состоялось 16 лет назад в Москве, а нынешнее, уже 45-е, в Могилеве. Хозяева саммита подчеркивают: город над Днепром местом встречи был выбран не случайно.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Могилевская область – это история успеха белорусско-российского межрегионального сотрудничества. Почти 2 млрд долларов товарооборот с Россией в прошлом году. В очень непростом году это очень внушительный объем. Эффективно развивается промышленная кооперация, функционируют совместные предприятия и сборочные производства.

Между тем, лейтмотив разговора прослеживался четко: торгово-экономическое сотрудничество. Почти за год, который прошел с прошлой встречи, в отношениях союзников все еще остались «острые» углы. Например, из-за проблем на валютном рынке многие компании, которые поставляют на белорусский рынок российскую продукцию, переживают далеко не лучшие времена. Выход из ситуации должен дать до мелочей проработанный план действий.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской Федерации:

В прошлом году был принят план создания дополнительных условий для развития торгово-экономического сотрудничества. Он призван обеспечить системную проработку основных вопросов. Такая работа ведется. Мы ждем от группы высокого уровня предложений по тому, каким образом нам работать дальше.

В межправительственном диалоге определили и главную задачу на ближайшую перспективу – выйти на докризисные объемы взаимной торговли. Выработали и конкретные решения. При том, что снизились инвестиционные возможности и платежеспособность, договорились не допускать чрезмерную поддержку собственных предприятий за счет государственных субсидий. Это значит, что все игроки рынка будут работать в одинаковых конкурентных условиях.

Второй приоритет: сделать для партнеров максимально открытыми внутренние рынки и системные госзакупки.

Совместная работа дает конкретные результаты: за год доля страны-союзника в обороте Беларуси увеличилась почти на 2%. Это без малого половина от всего внешнеторгового оборота нашей страны. Российский рынок открыт для белорусских брендов. В нашей стране постоянно растет число предприятий с участием российского капитала. А это значит, что экономики двух стран развиваются в унисон.

Еще один акцент сделали на будущем развитии промышленной кооперации. Согласно принятой программе, к производственным цепочкам теперь будут подключать не только корпорации, но и средний, и малый бизнес. Это даст хороший толчок для создания новых предприятий, а значит и новых рабочих мест.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Министерства экономик, промышленности не бездействовали. Это совершенно очевидно. И был внесен ряд поправок в правовые акты Российской Федерации и Республики Беларусь для того, чтобы облегчить работу на партнерских рынках, это очень важно. И самое главное – они были направлены на то, чтобы создать равные конкурентные условия.

Семимильными шагами развивается и союзное научно-техническое сотрудничество. Вместе будем развивать космические технологии и медицину, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Еще одно «детище» белорусских и российских ученых – разработка инновационных геномных технологий. Методика станет незаменимым помощником для криминалистов: даже по незначительному «биологическому следу» специалисты смогут установить не только этническую принадлежность преступника, но и подробно описать его внешность и даже возраст.

Петр Витязь, академик Национальной академии наук Беларуси:

Новая программа направлена на изучение сегодня исторических личностей по ДНК и возможности как борьбы с преступностью, так и, естественно, изучения, как перемещается население, родословную и так далее.

Партнеры уверены: совместные проекты имеют неисчерпаемый потенциал. Встреча в Могилеве, что называется, «первая ласточка». Теперь в формате союзного Совета Министров главы Правительств Беларуси и России будут встречаться не только в столицах. Ведь регионам, а значит прямым партнерам, действительно есть о чем поговорить.