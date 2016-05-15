Давид Пономарь, владелец газеты «Диаспора» (США): Мне нравится, что Беларусь как страна – это бренд

На вопросы ведущего программы «Неделя» на СТВ отвечает глава медиахолдинга «Afisha Media Group», владелец газеты «Диаспора» (США) Давид Пономарь.

Про Беларусь у вас есть какие-то материалы?

Давид Пономарь:

Про Беларусь у нас практически в каждом номере что-то бывает. Здесь у нас интересная статья «Песни старой Европы. Белорусский фольклор в США».

О чем это?

Давид Пономарь:

О том, что одна девушка потратила свои деньги и сняла фильм о белорусском фольклоре.

Применительно к проблемам средств массовой информации, они у нас общие, что на Западе, что в постсоветских государствах, либо есть своя специфика?

Давид Пономарь:

Я думаю, что Америка намного быстрее уходит от бумаги, больше в Интернет все уходит.

Если раньше, чтобы быть хотя бы миниатюрным СМИ, необходима была огромная техническая база, камеры, возможность отсылать своих корреспондентов, записывать, монтировать. Этот стоило огромных денег. Сейчас, фактически имея мобильный телефон в руках, при помощи площадки социальных сетей можно это фактически сделать на коленке. В США есть такая тенденция, что видеоблогеры становятся своего рода средствами массовой информации?

Давид Пономарь:

Можно так сказать. Хотя определение блогера и средства массовой информации, в чем отличие? В том, что у средств массовой информации есть ответственность, они несут ответственность, а блогер ответственности не несет.

У них же миллионы просмотров, а это всего лишь один человек. Понятно, что вокруг него создается команда. Какой огромный ресурс и, соответственно, я думаю, что это огромные деньги, которые они зарабатывают.

Давид Пономарь:

Безусловно. Я знаю людей, которые зарабатывают по 60 тысяч долларов в месяц.

Часто говорят, что образ страны – это, собственно, как и товар. Ему нужен хороший пиар и реклама. Согласны ли вы с этим?

Давид Пономарь:

Да. И я заметил, что приятно удивило: по Москве едешь – белорусский текстиль, белорусская мебель. И мне нравится, что Беларусь как страна – это бренд. Там люди привыкли, что парфюмерия – французская, хорошие машины – немецкие. А вот что назовешь белорусским – это уже как знак качества. Это приятно удивляет.

А, может быть, вы в США какие-то видели белорусские продукты?

Давид Пономарь:

«World of Tanks», естественно. Тракторы «Беларус» продаются. Есть даже дилерские отделения, где их продают, обслуживают.

На этой неделе отмечалась очередная годовщина окончания Второй мировой. Подача или отношение к этой дате, преподнесение ее в СМИ на Западе и здесь, в постсоветских государствах, отличается?

Давид Пономарь:

Безусловно.

А чем оно отличается?

Давид Пономарь:

Американцы свою роль освещают намного больше. Что касается эмигрантской среды, то проходили и бессмертные полки в разных городах, где эмигрантское население большое. То есть американцы к этому нормально относятся.