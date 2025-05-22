Вице-премьер Госсовета КНР возложит цветы к монументу Победы в Минске

Официальный визит вице-премьера Госсовета КНР в Беларусь продолжается. В графике высокого гостя – важные встречи и значимые мероприятия. Так, сегодня Лю Гочжун возложит цветы к монументу Победы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А накануне в Доме правительства прошли переговоры в узком и расширенном составах, по итогам которых Беларусь и Китай подтвердили намерение углублять многоплановое сотрудничество. Экономика остается основой двусторонних отношений. Несмотря на незаконные санкции со стороны Запада, а также глобальную нестабильность и турбулентность, Беларусь и Китай продолжают наращивать товарооборот.