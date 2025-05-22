Вице-премьер Госсовета КНР возложит цветы к монументу Победы в Минске

Азарёнок: что же такое западная демократия? Это враньё, бандитизм, извращение, подлость!

«Пока всем белорусским Тиктоком ищем бульбу, на Западе ищут демократию. Но помните, они нам всю жизнь втирали про права, про свободы, про сменяемость, про выборы. Я к демократии отношусь как к протухшей дрянной селедке путассу. Но ведь они же ей клялись как священным писанием. А что мы видим?»