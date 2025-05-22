Мы никогда вас не подводили и не подведём – Лукашенко на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР

Беларусь является надежным другом Китая и рассчитывает на развитие стратегических отношений – заявил Александр Лукашенко на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Лю Гочжуном. В эти дни китайская делегация находится в нашей стране с официальным визитом. Стороны еще раз подтвердили твердую приверженность курсу на всепогодное и стратегическое партнерство и намерения укреплять взаимоотношения, которые наполняются новыми проектами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Китай значительно продвинулись в отношениях и в конкретных направлениях, отметил глава государства, подчеркнув ключевую роль Председателя КНР Си Цзиньпина в развитии сотрудничества. Страны регулярно обмениваются визитами на высшем уровне, что свидетельствует о важности двусторонних отношений. Достижение такого взаимного интереса – это заслуга лидеров двух государств.
В 2023 году Александр Лукашенко дважды посещал Китай. В июле 2024 года лидеры встретились в рамках саммита ШОС в Астане. Та встреча задала тон и динамику китайско-белорусским отношениям и определила вектор их дальнейшего развития. Несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире, глобальное торговое противостояние и постоянное санкционное давление страны не отступили от взятых на себя обязательств и сохраняют самые теплые и при этом взаимовыгодные отношения. Беларусь поступательно продвигает свое участие в инициативе «Один пояс – один путь». В ее реализации совместный проект – Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» – является одним из самых масштабных.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы живем в довольно сложное, противоречивое время. Часто задумываемся, кто же у нас друг, кто уже перестал быть другом, кто по ту сторону баррикад разместился. Но вы должны знать, и я уверен, что вы это хорошо знаете, что Беларусь является надежным другом Китая и китайского народа. Не только потому, что это сложное время и оно непростое для нашей экономики прежде всего. А потому, что мы с вами уже не первое десятилетие выстраиваем открытые дружеские отношения. Будьте уверены, что здесь, в центре Европы, у вас есть надежные друзья, которые готовы содействовать не только нашим отношениям, но и решению тех больших вопросов, которые перед собой ставит Китайская Народная Республика, реализуя прежде всего «Пояс и путь» по многим направлениям. Мы никогда вас не подводили и не подведем.