Мы никогда вас не подводили и не подведём – Лукашенко на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР

В 2023 году Александр Лукашенко дважды посещал Китай. В июле 2024 года лидеры встретились в рамках саммита ШОС в Астане. Та встреча задала тон и динамику китайско-белорусским отношениям и определила вектор их дальнейшего развития. Несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире, глобальное торговое противостояние и постоянное санкционное давление страны не отступили от взятых на себя обязательств и сохраняют самые теплые и при этом взаимовыгодные отношения. Беларусь поступательно продвигает свое участие в инициативе «Один пояс – один путь». В ее реализации совместный проект – Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» – является одним из самых масштабных.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы живем в довольно сложное, противоречивое время. Часто задумываемся, кто же у нас друг, кто уже перестал быть другом, кто по ту сторону баррикад разместился. Но вы должны знать, и я уверен, что вы это хорошо знаете, что Беларусь является надежным другом Китая и китайского народа. Не только потому, что это сложное время и оно непростое для нашей экономики прежде всего. А потому, что мы с вами уже не первое десятилетие выстраиваем открытые дружеские отношения. Будьте уверены, что здесь, в центре Европы, у вас есть надежные друзья, которые готовы содействовать не только нашим отношениям, но и решению тех больших вопросов, которые перед собой ставит Китайская Народная Республика, реализуя прежде всего «Пояс и путь» по многим направлениям. Мы никогда вас не подводили и не подведем.