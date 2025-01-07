Почему Запад запрещает Рождество? Рассказал политолог Андрей Лазуткин

Андрей Лазуткин, политолог:

В Беларуси официально проживают представители 150 национальностей, и задача государства – соблюдать межконфессиональный мир. Иначе каждая религия и национальная группа будет точкой воздействия внешних сил. Такая картина наблюдается и на Ближнем Востоке, и в Европе, где вопрос религии столетиям был предметом войн.

Поэтому Рождество – это не только семейный и детский праздник и часть традиционной для Беларуси культуры, но и повод задуматься, насколько хрупок межконфессиональный мир. Причем он легко разрушается как снизу, так и сверху.

На низовом уровне – в страну специально запускают секты и нетрадиционные конфессии. С конца 1980-х они свободно заходили на постсоветское пространство, а Запад вкладывался в создание на их базе массовых движений.

Причем работали и с исламом, и с христианством, и особенно с малыми народами. Потому что на такой базе в России и советских республиках выстраивался сепаратизм. И представьте, что в стране, где много национальностей и религий, президентом выбирают человека определенной конфессии, и эту конфессию начинаются навязывать всем остальным.

Во-первых, сразу теряется суверенитет, потому что появился внешний религиозный центр, который может влиять на процессы в стране. Во-вторых, можно поставить к лидеру своих советников под видом духовников, с которыми тот будет обсуждать госсекреты. А в-третьих, в стране возникает сопротивление, если государство что-то навязывает.

И это самый короткий путь к гражданской войне, который западники специально закладывали в архитектуру независимых постсоветских государств. Разделяй и властвуй, то есть в стране не должно быть сильной власти, которая обеспечивает конфессиональный мир. Власть должна, наоборот, выделять одну религию, притеснять все другие и разжигать национализм. В таком государстве власть всегда будет слабой и будет искать союзников извне.