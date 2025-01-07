Почему Запад запрещает Рождество? Рассказал политолог Андрей Лазуткин

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
В Беларуси официально проживают представители 150 национальностей, и задача государства – соблюдать межконфессиональный мир. Иначе каждая религия и национальная группа будет точкой воздействия внешних сил. Такая картина наблюдается и на Ближнем Востоке, и в Европе, где вопрос религии столетиям был предметом войн.
Поэтому Рождество – это не только семейный и детский праздник и часть традиционной для Беларуси культуры, но и повод задуматься, насколько хрупок межконфессиональный мир. Причем он легко разрушается как снизу, так и сверху.
На низовом уровне – в страну специально запускают секты и нетрадиционные конфессии. С конца 1980-х они свободно заходили на постсоветское пространство, а Запад вкладывался в создание на их базе массовых движений.
Причем работали и с исламом, и с христианством, и особенно с малыми народами. Потому что на такой базе в России и советских республиках выстраивался сепаратизм. И представьте, что в стране, где много национальностей и религий, президентом выбирают человека определенной конфессии, и эту конфессию начинаются навязывать всем остальным.
Во-первых, сразу теряется суверенитет, потому что появился внешний религиозный центр, который может влиять на процессы в стране. Во-вторых, можно поставить к лидеру своих советников под видом духовников, с которыми тот будет обсуждать госсекреты. А в-третьих, в стране возникает сопротивление, если государство что-то навязывает.
И это самый короткий путь к гражданской войне, который западники специально закладывали в архитектуру независимых постсоветских государств. Разделяй и властвуй, то есть в стране не должно быть сильной власти, которая обеспечивает конфессиональный мир. Власть должна, наоборот, выделять одну религию, притеснять все другие и разжигать национализм. В таком государстве власть всегда будет слабой и будет искать союзников извне.
А что там, на внешнем контуре? Конечно же, там американцы. В США религия имеет совершенно другую функцию, чем у нас. В их модели отношение к религии жестко показывает принадлежность к конкретной партии. Если республиканцы объединяют вокруг себя протестантов, католиков, другие течения, то Демпартия США, наоборот, сознательно и последовательно борется с религией.
Отсюда появляются формы в искусстве и культуре, которые у нас называют сатанизмом, а по факту это отказ от традиционных ценностей, нормальной семьи, нормальных отношений между мужчиной и женщиной. Это создание человека, которому с детства внушили отвращение к религии и который поэтому, самое главное, никогда не будет голосовать за республиканцев.
За 5-8 лет агрессивной пропаганды в виде установок в школе, сериалов, лидеров мнений из подростка можно вырастить своего преданного избирателя. Именно поэтому демократы в США контролируют Голливуд, а до Илона Маска контролировали IT-сектор, то есть интернет и кино, основные формы пропаганды.
При Демпартии из оборота неофициально исключили слово «Рождество», вместо этого говорили «поздравляем с праздником» или «период праздников», а торговым сетям рекомендовали не использовать в декоре и слоганах христианскую символику. Дошло до того, что Трамп в эту избирательную кампанию официально обещал вернуть Рождество. И вернул.
Но если в США это модель борьбы за власть, то для других западных стран – это ключ к слому традиционной модели. К примеру, в Еврокомиссии есть структура, которая формально отвечает за равенство. И в 2021 году Еврокомиссия по соображениям равенства во внутренних документах предложила отказаться от понятия «Рождество», потому что оно ассоциируется с христианством и рождением ребенка, и заменить его понятием «период праздников», как в США. Сделано это было якобы из уважения к мусульманам, а теперь мы видим результат в виде терактов.
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