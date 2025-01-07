Запад усилит давление на Минск – учёные РАН

Неспроста в Логойске Александр Лукашенко затронул тему геополитических вызовов. Украинский конфликт, неослабевающее давление Запада и миграционный кризис. Находясь в центре Европы, Беларусь физически не может дистанцироваться от такого рода проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То, что Минск, по сути, находится в эпицентре глобальных процессов, подтверждают и научные исследования. Эксперты Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук опубликовали доклад, в котором утверждают: Запад усилит давление на Минск, создавая формирования из беглых белорусов.

Аналитики уверены, что ЕС не прекратит поддержку людей, осужденных в Беларуси за экстремизм и осевших за рубежом. На это сегодня указывает и официальный курс Брюсселя. Так называемая программа помощи Евросоюза скорректирована в сторону негосударственных субъектов, отмечается в докладе.

ЕС не отказывается от попыток раскачать ситуацию в Беларуси. Цель – нарушить мир и спокойствие в нашей стране. Грязной игрой Европа никогда не брезгует. Авторы доклада сообщают о продолжающихся попытках создания неких военизированных формирований из белорусских беглых.