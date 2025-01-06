Попытки вразумить руководство Киева и сесть за стол переговоров в 2024-м не дали результатов, в начале текущего года ситуация не изменилась. Вместо того чтобы остановить жертвы, Владимир Зеленский заявил о том, что белорусский Президент извинялся перед ним в первые дни конфликта в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пресс-секретарь главы нашего государства опровергла слова руководителя Киева. Наталья Эйсмонт отметила, что никаких извинений не было по той простой причине, что извиняться нам не за что. Украина первой ввела санкции против Беларуси, опередив в этом вопросе даже Америку и весь коллективный Запад.