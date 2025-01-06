Попытки вразумить руководство Киева и сесть за стол переговоров в 2024-м не дали результатов, в начале текущего года ситуация не изменилась. Вместо того чтобы остановить жертвы, Владимир Зеленский заявил о том, что белорусский Президент извинялся перед ним в первые дни конфликта в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пресс-секретарь главы нашего государства опровергла слова руководителя Киева. Наталья Эйсмонт отметила, что никаких извинений не было по той простой причине, что извиняться нам не за что. Украина первой ввела санкции против Беларуси, опередив в этом вопросе даже Америку и весь коллективный Запад.
Отметим, искаженное содержание диалога Владимир Зеленский пересказал накануне в интервью американскому блогеру. По его словам, Александр Лукашенко извинялся за то, что с территории Беларуси по Украине запускали российские ракеты.
Как обстояли дела на самом деле: телефонный разговор между нашим Президентом и украинским коллегой в 2022 году действительно был, о чем Александр Лукашенко рассказывал сам. Но в ходе общения белорусский лидер призывал Зеленского сесть за стол переговоров.
Как отметила пресс-секретарь белорусского лидера, как и прежде, глава нашего государства уверен, что конфликт с Россией случился из-за проводимой руководителем Киева политики: Зеленский руководствовался обещаниями западных кураторов, а не интересами своего народа. Будь все наоборот, кризиса можно было бы избежать.