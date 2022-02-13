Почему Запад возмущён союзными учениями Беларуси и России и какая здесь роль Украины?

Новости Беларуси. Высокий уровень оперативной мобильности, военной логистики и слаженности действий. Коротко о том, как проходят учения «Союзная решимость – 2022». На неделе, как и планировалось, началась их активная фаза. Чем, конечно, мягко говоря, недовольны наши соседи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Илона Волынец, СТВ:

Страны Балтии обратились в ОБСЕ с требованием предоставить дополнительную информацию о характере маневров и военной технике. Это не может не вызывать улыбку. Куда уже подробнее? Достаточно зайти на сайт или Telegram-канал Министерства обороны Беларуси – карта даже с иллюстрациями. Хотя с географией у отдельных политиков бывают проблемы. Вот, президент США после встречи с немецким канцлером запутался, какая из стран может напасть на Украину. А глава британского МИД и вовсе считает, что Ростов и Воронеж не принадлежат России.

Карты российского вторжения одна страшнее другой. Нападение произойдет не то 15-го, не то 16 февраля. С этим западные СМИ еще не определились. Судя по карте американского NBS News, в агрессора превратилась даже Одесса. Запад возмущен союзными учениями. Хотя Беларусь и Россия никак не нарушают взятые на себя международные обязательства. Все исключительно в рамках венской конвенции о мерах укрепления доверия и безопасности. А для самих США абсолютно нормально иметь военные базы по всему миру, где находятся сотни тысяч солдат, действующих вне рамок международного права. В Сенат США внесли законопроект об ответственности Минска в случае агрессии против Украины. Встречный вопрос: а несет ли ответственность хоть за что-нибудь Вашингтон? Тему продолжит наш политический обозреватель Ксения Худолей.

Активная фаза союзных учений, как и было обещано, стартовала 10 февраля. Планомерно, спокойно, впечатляюще. Десять дней, четыре аэродрома и пять полигонов. По легенде «Республика Полесье» и «Северная Федерация» вместе отбивают агрессию со стороны «Западных». Эта террористическая коалиция сперва под предлогом миротворческой миссии «спровоцировала вооруженный конфликт с соседней нам Республикой Днепровия». А дальше – открытая агрессия в сторону братских «Республики» и «Федерации». Ответ – «Союзная решимость – 2022».

Отпор в два этапа – сначала в небе, потом с земли. В воздухе, помимо авиации (это новейшие Су-30СМ и Су-35С), задействованы силы и средства ПВО, в деле дивизионы С-400 «Триумф» под прикрытием «Панцирь-С1». Мотопехота и десантники отлавливают диверсантов и разведчиков, уничтожают вражеские ячейки. А дальше – все силы на оборону и фееричный финал – разгром противника с проведением контрнаступления.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Эту легенду с прозрачной моралью наши военные отрабатывают четвертый день. А тем временем близкие и далекие соседи бьются в политических конвульсиях. Оборонительный и мирный характер белорусско-российских учений никого не устраивает. Ведь за нас давно придумали другой сценарий (подробнее в видеоматериале).

Секретарь украинского Совбеза объявляет очередное гениальное решение своего лидера. Зеленский поручил увеличить силы территориальной обороны Украины до двух миллионов человек. И это после того, как в «незалежную» пару месяцев кряду стягивали натовские войска – «защищаться от российского вторжения». Танки наших союзных сил они спят и видят на улицах Киева. Ведь Украина давно в шатко-валком положении и держится только за американский рукав. Николай Межевич: «Речь идёт о сознательной игре на обострение ситуации вокруг Украины». Подробнее здесь.

В отличие от спокойной жизни белорусов и россиян, украинцам сейчас несладко. Каждый день бедных людей пугают оккупацией, вывозят дипломатов, играют в мифическую войну. Михаил Чаплыга: Украина стала разменной картой для того, чтобы не допустить сильного сближения между Россией и Китаем. Подробнее здесь.

Ксения Худолей:

Беларусь и Россия прекрасно понимают, чего хочет Запад, к чему склоняет сверхдержава Украину и почему даже сейчас, в разгар плановых учений, зарубежные дипломаты продолжают верещать об оккупации Киева. А еще лидеры Союзного государства знают, что красная черта нарисована, и эту стоп-линию все хорошо видят. ​«Нас лучше не трогать». Лукашенко высказался по поводу вероятности войны в Европе.