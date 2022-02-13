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Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Какие вопросы обсудили?

13 февраля 2022 11:27
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Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили вопросы международных отношений, в том числе ситуацию вокруг Украины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Какие вопросы обсудили?-1

По сообщению пресс-службы белорусского лидера, телефонный разговор президентов состоялся 12 февраля. Главы государств обсудили в том числе график предстоящих встреч и переговоров.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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