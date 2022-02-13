Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Какие вопросы обсудили?

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили вопросы международных отношений, в том числе ситуацию вокруг Украины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили вопросы международных отношений, в том числе ситуацию вокруг Украины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По сообщению пресс-службы белорусского лидера, телефонный разговор президентов состоялся 12 февраля. Главы государств обсудили в том числе график предстоящих встреч и переговоров.