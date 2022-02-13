Михаил Чаплыга: Украина стала разменной картой для того, чтобы не допустить сильного сближения между Россией и Китаем

Михаил Чаплыга, политолог (Украина):

Многие предположили, что, собственно говоря, разменной картой стала Украина, чтобы не допустить сильного сближения между Россией и Китаем, и Штаты переключились на китайцев, соответственно, на Азиатско-Тихоокеанский регион. Соответственно, они будут выходить из игры в Украине, а замещать будет Британия. Британия и приступила к этому. Ну и поскольку все события очень сильно сжались, мы понимаем, что если бы просто США или Запад ушли из Украины, это было бы здрадой, то есть все бы кричали, что предательство, бегство и так далее, поэтому нужна дымовая завеса. Россия выкатила условия свои, вполне понятные с точки зрения геополитики, обеспечения условий безопасности глобальной, согласно которым Украина возвращается к своей декларации о независимости, то есть к нейтральному статусу, когда граница НАТО проходит по западной границе Украины, а граница ОДКБ – по восточной. Соответственно, Запад начал массированную кампанию накачки этой войны – прямо завтра, прямо завтра, прямо завтра. На фоне этой накачки войны Байден запросил переговоры прямые с Путиным, то есть это все, как было перед Женевой. Ну и, скорее всего, на следующей неделе нас ждет определенная глобальная развязка, в которой, очевидно, будет принято негласное решение о том, что НАТО не будет размещать серьезные вооружения на территории Украины. Де-юре, возможно, двери останутся открытыми когда-нибудь, лет через 500. Но де-факто Украина не будет ни территорией НАТО, ни страной НАТО.