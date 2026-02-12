«Минчанка» потерпела пятое кряду поражение в российской Суперлиге по волейболу

«Минчанка» потерпела пятое кряду поражение в российской суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На сей раз белоруски в родных стенах уступили московскому «Динамо». Гостьи здорово вошли в матч и оставили за собой две партии с одинаковым счетом – 25:18. Третий сет занесли себе в актив наши девушки – 25:17. Но окончательно перевернуть ход встречи не получилось. Заключительный отрезок остался за россиянками – 25:20. У нас самой полезной на площадке была Валерия Турчина. У нее 12 очков. В таблице «Минчанка» занимает последнее место.