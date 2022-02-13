Николай Межевич: «Речь идёт о сознательной игре на обострение ситуации вокруг Украины»

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН:

Речь идет о сознательной игре на обострение ситуации вокруг Украины. Для Киева сегодня нет хорошего пути развития. Воевать нельзя, не воевать нельзя, потому что вокруг, за спиной, стоят и Лондон, и Берлин, может быть, и Париж, ну и, само собой, Вашингтон. И постоянно говорят: ну давай, ну начинай. А господин Зеленский не хочет этого делать, потому что прекрасно понимает, что в любом случае Украина не будет победительницей. Там будут страшные санкции в отношении России, не будут страшные санкции – он как президент это не увидит. Отсюда постоянные переносы даты нападения России. У меня уже пальцы закончились перечислять эти даты. Вот нам в очередной раз говорят, что это будет… Очередные фейкометы вашингтонские об этом пишут. Понятно, что задача – вывести из равновесия и Путина, и Лукашенко, и их помощников, союзников, друзей. Заодно создать проблемы и Китаю. Ну, как говорится, американцы решают проблемы в комплексе. Беда только их в том, что сейчас не 1991 год и даже не 2007-й.