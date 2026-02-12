Захарова: Запад не отказался от планов оторвать РБ от РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад по-прежнему стремится оторвать Беларусь от России и готовится к реваншу, ожидая подходящего момента. Об этом пишет ТАСС.

«Очевидно, что западники не отказались от своих устремлений оторвать и сделать это любыми способами братскую нам республику от России», – сказала она.

Представтиель внешнеполитического ведомства напомнила о попытках организовать «цветную революцию» в 2020 году, которые были пресечены решимостью властей и народа.

Фото: kremlin.ru