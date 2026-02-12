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«Юность» обыграла «Металлург» в матче ЧБ по хоккею

12 февраля 2026 13:57
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«Юность» обыграла «Металлург» в центральной дуэли очередного дня экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таким образом, подопечные Сергея Стася взяли реванш за осечку в первой встрече. Хозяева льда дебютную шайбу забросили на 19-й минуте. Отличился Косоренков. Во второй трети лидер таблицы поразил цель трижды. Однако и сам пропустил два гола. А финальную точку поставил Шикуть. «Юность» сильнее – 5:2. Также накануне успех сопутствовал «Славутичу», «Неману» и «Динамо-Молодечно». Клуб из Минской области перебрался на второе место с таблице, отодвинув на третье «Металлург».

# Хоккей Беларуси

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