«Юность» обыграла «Металлург» в матче ЧБ по хоккею

«Юность» обыграла «Металлург» в центральной дуэли очередного дня экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таким образом, подопечные Сергея Стася взяли реванш за осечку в первой встрече. Хозяева льда дебютную шайбу забросили на 19-й минуте. Отличился Косоренков. Во второй трети лидер таблицы поразил цель трижды. Однако и сам пропустил два гола. А финальную точку поставил Шикуть. «Юность» сильнее – 5:2. Также накануне успех сопутствовал «Славутичу», «Неману» и «Динамо-Молодечно». Клуб из Минской области перебрался на второе место с таблице, отодвинув на третье «Металлург».