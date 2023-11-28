Петровский: «Венесуэла – символ сопротивления однополярному миру». Что общего у страны с Беларусью?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим встречу Александра Лукашенко с вице-президентом Венесуэлы Рикардо Менендесом и взаимоотношения Беларуси со странами Южной Америки. В гостях политолог Петр Петровский.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы напомним, что действительно блестящие отношения были, когда команданте Уго Чавес возглавлял Венесуэлу. К сожалению, он скоропостижно скончался. Я уверен, что американцы его отравили. Очень быстро он заболел раком. Очень быстро этот рак съел его весь организм. Мы помним, весь мир провожал Уго Чавеса. Наш Батька тогда с Ахмадинежадом стояли у гроба, и даже слезы на глазах были.

Петр Петровский, политолог:

Венесуэла – символ сопротивления однополярному миру.

Григорий Азаренок:

В Латинской Америке, прям под боком у американцев. Пришел Уго Чавес.

Петр Петровский:

Не просто пришел, он пришел в государстве, с которого американцы высасывали нефть на халяву. Причем нефть марки «Санта-Барбара» – одна из самых лучших марок в мире.

Григорий Азаренок:

Да, Уго Чавес провозгласил Боливарианскую революцию. Боливар – герой Латинской Америки XIX века, пафос национально-освободительной войны. И Чавес провозгласил социализм. Чавес национализировал недра. К сожалению, непростая у него была ситуация в экономике, потому что тотальные санкции ввели американцы. Но тем не менее он неизбежно всегда выигрывал все выборы, мог выступать по 10-12 часов. Он общался. Он был народный герой.

Петр Петровский:

Более того, против него попыталась одна проамериканская…

Григорий Азаренок:

Против него провели госпереворот. Его арестовали. Его освободили демонстранты, люди, рабочие, крестьяне венесуэльские. Освободили, достали из каталажки, американцев вышвырнули вон. Уго Чавес вновь стал главой государства. Пришел его человек – Николас Мадуро. Но затем начался период, когда очень сильно ударили по Венесуэле экономически.

Петр Петровский:

Там было несколько моментов. Во-первых, падение цен на нефть. Второй момент – ограничение допуска Венесуэлы к технологиям. Почему? Потому что идея Чавеса была следующая: те доходы, которые раньше получали американские толстосумы от венесуэльской нефти – перенаправить куда – на модернизацию экономики в двух направлениях: первое – это создание высокотехнологичных предприятий. И второе направление – создание сильной социальной сферы. Кстати, Беларусь, я напомню, работала по этим двум направлениям. Первое – создали совместное производство тракторов. Второе – мы начали строительство больниц, детских садиков и вообще целых микрорайонов по нашей технологии массового жилья для простого человека. И когда Каракас начал избавляться от вот этих страшных колониальных районов, вместо них формировались красивые белорусские по большому счету районы.

Вот какая политика между Беларусью и Венесуэлой тогда господствовала. То есть мы оказались комплементарны. У Венесуэлы имеется ресурс, у нас имеются технологии и знания организации пространства. Мы стали очень сильно комплементарны в этом отношении. Более того, мы были едины в каком плане: мы были не согласны с установившимся после распада СССР несправедливым однополярным миром. Когда кто-то в Вашингтоне по щелчку пальцев решал, какое государство надо разбомбить, какое аннексировать, а против какого ввести санкции, ограничения. И в этом плане мы были даже впереди России и других стран.

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