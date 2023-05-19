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Лукашенко проводит встречу с главой МИД Никарагуа

19 мая 2023 07:37
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 19 мая, проводит встречу с главой Министерства иностранных дел Никарагуа Денисом Монкада, информирует Telegram-канал «Пул Первого». Гостя белорусский лидер принимает во Дворце Независимости.

«Такая далекая и такая близкая страна», – так Александр Лукашенко начал встречу с министром иностранных дел Никарагуа. Президент отметил, что все, в чем нуждается эта страна, в Беларуси есть в избытке. «Мы должны наладить отношения. И это дело времени», – сказал белорусский лидер.

Никарагуа проявляет интерес к белорусским автобусам и сельхозтехнике. Страна заинтересована в том, чтобы стать воротами в регион для нашей продукции и техники. Сообщается, что президент Никарагуа дал поручение придать импульс сотрудничеству между странами. 

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко

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