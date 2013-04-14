Почему строительная отрасль в Беларуси поставлена в очень тяжелые условия? Интервью первого замминистра строительства и архитектуры Ирины Архиповой

В Правительстве определились, как будут решать квартирный вопрос. На неделе утверждена Концепция жилищной политики до 2016.

Как утверждают в Минстройархитектуры, вариантов теперь будет гораздо больше. Да и давний вопрос по ипотеке, судя по всему, сдвинется с мёртвой точки: в стране создадут Национальное ипотечное агентство.

Работа строителей всегда на виду. Может, в этом и есть секрет успеха знаменитой новогодней рязановской комедии. А может ли такая история произойти сегодня? Причем, не на московской или питерской улице Строителей, а, скажем, в минской Лошице или Каменной горке? Есть ли сегодня повод для такой сатиры? И почему в белорусском строительном ведомстве не до смеха?

В гостях программы «Неделя» Ирина Архипова — первый замминистра строительства и архитектуры.

Ирина Викторовна, безумно люблю фильм «Ирония судьбы, Или с легким паром!», там-то главная любовная сюжетная линия, но, все-таки, фильм – про строителей. А Вы как его смотрите, Вы обращаете внимание на взаимоотношения актеров, или, все-таки, на ту рязановскую сатиру, которую он адресовал именно строителям тогда?

Ирина Архипова:

Как Вы правильно заметили, легкая ирония – это несерьезная критика, и, наверное, доля правды в этом была тогда: одинаковые микрорайоны, и можно было перепутать квартиру. Я не думаю, что в Минске можно так уж просто перепутать районы. Мне кажется, они, все-таки, индивидуальны, имеют лицо, и сегодня незаконченная Каменная Горка, но три «телефончика», они настолько стройные и интересные, и уже акцент поставлен ими.

Вы имеете в виду высотки эти?

Ирина Архипова:

Высотки. Я думаю, что это достойное имя этого квартала, или его начало, и Каменная Горка начинается именно с этого. Конечно, там не построены еще торговые центры, которые сорвали строительство, потому что это частная фирма, мы не можем диктовать им условия.

Попытаюсь с Вами поспорить. Вот эти три высотки, «телефоны», как Вы их обозвали, безусловно, согласен, это лицо Каменной Горки. А вот если заглянуть глубже, я не убежден, что я вечером смогу отличить обычную девятиэтажку в Каменной Горке от такой же девятиэтажки в Лошице, потому что они похожи, как две капли воды. Или это тот самый компромисс цены и качества?

Ирина Архипова:

Я думаю, что те люди, которые, все-таки, получили это жилье в Каменной Горке в это время, за эти годы, все-таки, положительного больше, что они его имеют, чем они бы на него еще только надеялись. Конечно, компромисс есть в этом. Если бы мы индивидуальными жилыми домами в индивидуальном исполнении удельный вес другой бы там представили, то мы еще бы ее не имели до сегодняшнего дня. И потом, это еще эффективное расходование бюджетных средств, потому что Вы знаете, что в Каменной Горке в основном, все-таки, живут льготники и нуждающиеся в улучшении жилищных условий, которым государство оказывало поддержку. А индивидуальный дом значительно по цене отличается от типового панельного дома, скажем так.

Но я знаю, что сейчас даже люди, которые не обладают большими деньгами, могут себе позволить коттедж в пригороде Минска или же квартиру в элитном доме в центре столицы, и тоже хотели бы жить, необязательно в Каменной Горке или в Лошице, а хотели бы жить в индивидуальном доме. А вот новая концепция, которая утверждена на неделе, в том числе это предполагает. И я знаю, что Вы делаете ставку именно на индивидуальное строительство для нуждающихся. Это правда?

Ирина Архипова:

В том числе. Конечно, индивидуальное жилищное строительство значительно дороже крупнопанельного. И сегодня по постановлению Совета министров «Беларусбанк» оплачивает только 4,6 миллиона за квадратный метр и остальное доплачивает гражданин. Если он имеет возможность доплатить до фактической стоимости жилого дома, почему бы нет. Если он не имеет, он должен иметь право выбора, все-таки, идти в панель или строить индивидуальный жилой дом. Зависит тоже от его ресурсов финансовых.

То есть, во всяком случае, Вы варианты обещаете?

Ирина Архипова:

Конечно.

Но Вам хватает в Беларуси строителей, которые умеют хорошо строить, после которых не нужно будет переделывать?

Ирина Архипова:

Нам хватает или Вам хватает? Как это? Нам всем хватает или не хватает.

Конечно.

Ирина Архипова:

Строительство бюджетных объектов укомплектовано все строительными силами. В городе Минске возникла ситуация, что нужны были строители, и наши тресты поехали на помощь.

Из регионов?

Ирина Архипова:

Да, из регионов. Поехали и работают успешно. И я думаю, что это позволит городу Минску завершить все объекты к Чемпионату мира. Гости, которые приезжают в республику, говорят, что такого количества кранов нет нигде. У нас, можно сказать, строительный бум. Город Минск раскопали, найдите хоть один квартал, где нет крана – вы не найдете.

Количество кранов – это, пожалуй, один из очень показательных критериев.

Ирина Архипова:

Хороший, положительных.

Ирина Викторовна, хорошо, вот построили квартиру. Дальше у большинства, или, во всяком случае, у многих, встает вопрос, а как ее обустроить, отремонтировать и многие себе сегодня могут позволить сделать ремонт немножко получше, чем тот, который предлагают наши строители, да? Евроремонт, как мы его еще в 90-е годы обозвали. А каков алгоритм действий? Мы начинаем звонить либо по рекомендации знакомых, либо по газете объявление находим – плиточника, сантехника, и так далее, и прибегаем к услугам обычного частника, чего греха таить, далеко не всегда работающего прозрачно. Ну, бог с ним, но со всеми вытекающими последствиями для меня как потребителя этих услуг. А почему наша строительная сфера не занимает эту нишу? Не хочет занять или, может быть, боится конкуренции со стороны частников? Почему я не могу обратиться в государственную компанию, которая предложит мне комплекс услуг по обустройству моего дома? Я буду понимать, что буду защищен в данном случае.

Ирина Архипова:

Мировая практика показывает, что то, что я хочу изначально, делает эта строительная организация, которая строит дом. И я получаю ключи с тем набором, вплоть до мебели, с тем набором, который я хочу. И я могу это выбрать. Конечно, мы здесь не дорабатываем.

Но ведь это качество, которое вы предлагаете, оно где-то там еще осталось, в начале 90-х. Вот эти обои в цветочек.

Ирина Архипова:

Но надо, все-таки, понимать, что цена и качество – цена и качество. Ведь наши застройщики, которые формируют центральную часть города, основные ключевые улицы индивидуальными домами, и есть очень разное качество, которое предлагают, и очень хорошее есть. И организации уже зарекомендовали себя на рынке, и когда говоришь, кто построил дом, уже люди представляют, какого качества жилье они получат. Такие застройщики есть. Но до того, чтобы мебель и все остальное, конечно. Думаю, вот как раз это то направление, над которым надо работать. Сегодня не удобно в те сроки, нуждающиеся, не нуждающиеся, - и мы не можем тот спектр услуг предложить. Потому что мы ограничены в сроках очень, и на рынке мне надо индивидуально для каждой квартиры покупать какое-то оборудование. Естественно, мы еще к этому не готовы.

Давайте вернемся к началу нашего разговора, знаменитая рязановская сатира, которую вы любите, я очень люблю, и все, наверное, очень любят. А вот сейчас, в 2013 году, у нас в Беларуси, у нас в Минске, предложите, пожалуйста, мэтру Рязанову сюжет для его новой комедии. Вы-то знаете, над чем можно посмеяться. Над чем можно посмеяться в Вашей сфере?

Ирина Архипова:

Я думаю, что мне не до смеха, потому что сегодня строительная отрасль поставлена в очень тяжелые условия. Потому что лавировать между социальной направленностью и получением положительных результатов финансовой хозяйственной деятельности очень трудно. Если раньше, например, «МАПИДу» достаточно было двух домов частной застройки, чтобы покрыть убытки для нуждающихся. Вот если бы сложить все средства, которые граждане не доплатили до рыночной стоимости, например, тому же «МАПИДу», а он не доплатил своему работнику, и эти средства были бы направлены на модернизацию, какую бы получили добавленную стоимость? Так, может быть, граждане, нам надо понимать, и это взвешивать, что государство пошло на то, чтобы расставить приоритеты именно так. Поэтому я бы не смеялась над строительной отраслью и не улыбалась. А про строителей я бы сняла следующий фильм. Я выбрала бы те объекты, которыми мы гордимся, и которые с удовольствием и гордостью показываем всем приезжим, и еще взяла бы Вас с собой, например, в Солигорский ДСК (домостроительный комбинат – ред.), на который месяц назад отправляла делегацию с Казахстана, очень богатую страну, вы же знаете, Астану построили просто на пустом месте (это ж нужны были какие инвестиции). И когда представители этой республики просили: «Покажите», потому что после развала Союза таких заводов у них нет. 20 лет уже нет таких заводов. И они нам искренне завидовали. И вот это бы я показала.

Главные герои жили бы в Ваших любимых высотках а Каменной Горке, Вы не против?

Ирина Архипова:

Я думаю, что мы должны предложить как можно больше всего разного для того, чтобы каждый человек мог выбрать себе свое.

И не перепутать ни с чем.

Ирина Архипова:

И не перепутать ни с чем.