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Концепция интегрированного управления госграницей утверждена в Беларуси

14 марта 2019 06:22
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Новости Беларуси. Документ принят правительством. Он направлен на повышение эффективности пограничной безопасности нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концепция интегрированного управления госграницей утверждена в Беларуси-1

Среди ключевых целей – оптимизация контрольных процедур, создание систем управления рисками, развитие инфраструктуры, оснащение пограничной и таможенной служб современным оборудованием. В документе также прописано расширение форматов международного сотрудничества. В частности, концепция предполагает сближение национального законодательства с основными регламентами Европейского союза.

# Государственная граница Беларуси # Экономика # Фотофакт

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