Концепция интегрированного управления госграницей утверждена в Беларуси

Новости Беларуси. Документ принят правительством. Он направлен на повышение эффективности пограничной безопасности нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди ключевых целей – оптимизация контрольных процедур, создание систем управления рисками, развитие инфраструктуры, оснащение пограничной и таможенной служб современным оборудованием. В документе также прописано расширение форматов международного сотрудничества. В частности, концепция предполагает сближение национального законодательства с основными регламентами Европейского союза.