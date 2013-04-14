Граждане Венесуэлы смогли проголосовать за кандидата в Минске

Новости Венесуэлы. В Венесуэле начались внеочередные выборы президента. Всего за высший государственный пост борются семь кандидатов. Однако основная борьба разворачиваются между преемником бывшего президента Николасам Мадуро, который сейчас временно исполняет обязанности руководителя страны и проамериканским кандидатом Энрике Каприлесом.

В шесть утра в стране открылись около 14 тысяч избирательных участков с электронной системой голосования, еще свыше 300 - за рубежом.

Сделать свой выбор могут и граждане Боливарианской Республики, которые постоянно или временно находятся в Беларуси. Участок работает в венесуэльском посольстве в Минске с 6 утра.

Первые избиратели пришли сюда практически к самому открытию. А ближе к середине дня большинство граждан, внесённых в списки, уже проголосовали. Впрочем, работать участок будет до 6 вечера.

Америко Диас Нуньес, Чрезвычайный и Полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Разница во времени между Венесуэлой и Беларусью составляет 7,5 часов. Поэтому мы сейчас, можно сказать, открываем избирательный процесс: голосуем первыми. Нам предстоит очень много часов ожидания до того момента, когда Национальный избирательный совет объявит первые результаты.

Паола Санчес:

Если выиграет кандидат-непреемник Чавеса, то наше пребывание здесь, в частности, мое и моих товарищей, может закончиться. В ином случае, мы продолжим обучение.

Клиде Флорес:

Я пришел сюда, чтобы проголосовать за кандидата, за которого проголосует, я уверен, большинство венесуэльцев: это Николас Мадуро. Голосуя за него, мы голосуем за будущее своей страны и за будущее венесуэльского народа.

По данным соцопросов, лидирует Николас Мадуро, который планирует продолжить социалистический курс Уго Чавеса.

Международные наблюдатели уже отметили, что венесуэльская избирательная система — одна из самых надежных в мире, так что результаты будут известны уже завтра.

В связи с выборами в стране повышены меры безопасности - обеспечивать порядок будут полицейские. Также запрещено ношение оружия и продажа спиртных напитков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.