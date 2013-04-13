Начнется ли война в Северной Корее, что Беларусь интересует в Азии и как сложатся отношения с Венесуэлой и Европой? Интервью с деканом ФМО БГУ

Северная Корея устроила встряску в регионе, где недавно побывал с визитом Президент Лукашенко. Что нас интересует в Юго-Восточной Азии? И где еще должен возникнуть белорусский интерес? На вопросы программы «Картина мира» с Юрием Козиятко на РТР-Беларусь ответит декан факультета международных отношений БГУ, доктор исторических наук, профессор Виктор Шадурский.

Юрий Козиятко:

Виктор Геннадьевич, здравствуйте!

Виктор Шадурский:

Здравствуйте!

Юрий Козиятко:

Так будет война в Северной Корее или из-за (!) Северной Кореи?

Виктор Шадурский:

Прогнозы всегда дело неблагодарное, поэтому выскажу какое-то свое мнение. На мой взгляд, а я всегда немножко оптимист, поэтому считаю, что войны не будет, потому что ни одна сторона в этом не заинтересована, потому что война – это угроза и это гибель людей, поэтому, скорее всего, это такая игра. Игра в войну, которую пытается вести Северная Корея в обмен на какие-то преференции.

Юрий Козиятко:

В обмен на какие преференции? Молодой руководитель хочет выторговать свое будущее!? (улыбается)

Виктор Шадурский:

Молодой руководитель, маршал, 30 лет, надо и для внутреннего использования показать свою силу, что вот, он никого не боится. С другой стороны, наверное, предупредить, показать свою решимость, чтобы другие страны, которые вокруг находятся, считались с ним.

Юрий Козиятко:

А Беларусь на чьей стороне?

Виктор Шадурский:

Беларусь на стороне правды. Беларусь на стороне мира, но в то же время мы считаем, что такие и агрессивные шаги Северной Кореи (я имею в виду, с точки зрения моей личной) конечно, не является хорошими. Страдает, опять же, народ. Как мы знаем, эксперты сообщают, народ Северной Кореи достаточно бедствует, и такие огромные траты на парады, на манифестации вооруженные, содержание такой крупной армии (больше миллиона для небольшой страны) – это слишком дорого для северокорейского народа.

Юрий Козиятко:

А Беларусь вообще это волнует? Я уже в начале программы сказал: зачем нам эта Северная Корея?! Где она находится! (улыбается)

Виктор Шадурский:

У Беларуси нет глобальных интересов, но у нас есть интересы в различных регионах, и это показывает наша практика, и поэтому Беларусь это волнует, потому что у нас есть свое отношение к этому, Беларусь является участником многих международных организаций, Беларусь голосует, за Беларусь голосуют, поэтому, конечно, интересы есть.

Юрий Козиятко:

В этот регион Беларусь пытается войти с экономическими интересами. Мы вспоминаем визит Президента в Индонезию и Сингапур. По сути, это рядом!

Виктор Шадурский:

Да. В любом случае, я там не знаю статистику по, скажем, Северной Корее, сотрудничество есть и есть контакт, в период БССР в то время были больше, мы знаем, что представители Беларуси были чрезвычайными и полномочными послами в Северной Корее.

Юрий Козиятко:

Да я даже помню, во времена Республики Беларусь лидер коммунистов ездил туда отдыхать в санаторий бывший ЦК!

Виктор Шадурский:

Да, приезжали делегации, но в последние годы я не слышал о каких-то таких контактах. Но, в любом случае, нам этот регион интересен и волнует.

Юрий Козиятко:

Так вот этот регион, который нам интересен. Я уже сказал, вспомним визит Президента в Индонезию и Сингапур. Стоит нам так далеко лететь ради того, чтобы продать 50 БелАЗов?

Виктор Шадурский:

Сегодня мир – это большая глобальная деревня, в которой все зависит иногда даже от маленькой страны, поэтому я считаю, что Беларусь должна, по возможности, присутствовать в максимальном количестве государств. Тем более, Юго-Восточная Азия развивается быстрыми темпами. Мы видим, что они меняют экономический ландшафт и так далее. Поэтому стоит, потому что Беларусь – это не мелкое государство: более 9 миллионов населения, с экспортноориентированной экономикой. Мы не знаем, как ситуация сложится лет через 5. Как будет? Какие отношения? Возможно, и бывает удача на этом, в этих отношениях, я имею в виду, мы найдем совместную нишу с Индонезией, с другими государствами этого региона. Не только для продажи 50 МАЗов или поставок калийных удобрений, могут быть и другие проекты. Трудно сразу здесь сегодня начинать фантазировать...

Юрий Козиятко:

Не надо фантазировать! Беларусь же едет не только продавать, но и «умишка набраться», я так понимаю! Посмотреть, как работают, там же много стран, чей пример нам нужно посмотреть.

Виктор Шадурский:

Да, посмотреть опыт, мы говорим о Китае, о том же Сингапуре, и о той же Южной Корее, - государствах, которые начинали в достаточно скромных условиях и проделали такой огромный путь.

Юрий Козиятко:

А чей путь, как вы считаете, мы можем повторить? Сингапура, Гонконга? Но не Макао с их казино...!

Виктор Шадурский:

Ну, я бы сказал, что у нас свой уникальный путь Беларуси, данный нам Богом, данный нам историей, поэтому я думаю, что разный опыт. Прежде, конечно, мы европейское государство, следующее – мы евразийское государство, это тоже политическая реальность. Поэтому, конечно, надо европейский опыт учитывать, евразийский опыт, я имею в виду постсоветское пространство, модели переходные, ну, и всех других государств.

Юрий Козиятко:

Опыт Кипра не подходит, наверное? (улыбается)

Виктор Шадурский:

Опыт Кипра... Знаете, конечно, офшоры такие, естественно, Беларусь никогда не будет претендовать на это. Беларусь, все-таки, позиционируется как индустриально, аграрно развитое государство. Но, с другой стороны, мне кажется, что финансовый сектор нужно развивать, и какие-то, может, элементы налоговых послаблений могут быть использованы, учитывая, что это иногда дает хорошие деньги. Ну, например, регистрация фирм, которые могут проводить торговые сделки без завоза товара на территорию Беларуси. Декан юридического факультета БГУ со своими коллегами предложил целый проект, чтобы Беларусь все больше позиционировала себя как территория коммерческих услуг, и не обязательно связанных, банковских услуг. Наши многие зарубежные коллеги говорят, что Беларусь может себя позиционировать сегодня как страна, где проходят третейские суды, выяснение отношений. Скажем, все сегодня российские бизнесмены, и с СНГ, едут в Лондон, платят огромные деньги и там решают свои споры. Но например, Беларусь пользуется доверием на пространстве СНГ и могла бы какую-то часть этих функций [взять]. И вот в этом секторе, мы знаем, огромные деньги, и они нам не помешали бы.

Юрий Козиятко:

А кризис банковский на Кипре все-таки никак не скажется на ситуации в Беларуси? Мы как-то от него зависим? (улыбается)

Виктор Шадурский:

Я бы хотел сказать, что простые преподаватели, думаю, и работники телевидения и наши труженики вряд ли хранили деньги на Кипре. Понятно, что на Кипре хранили деньги многие бизнесмены, которые хотели уйти, быть может, от налогов. Мы знаем, что, по статистике, там проживает 40 тысяч россиян, хотя население Кипра миллион с лишним. И получается, что, конечно, по ним ударило, но они рисковали. Всегда люди, претендующие на что-то дешевое и которые пытаются получить для себя самые выгодные условия, должны понимать, что можно что-то потерять. Но я не думаю, что те люди, которые потеряли эти деньги, они последнее потеряли.

Юрий Козиятко:

Ничего для нас не рухнет в Венесуэле? Вот в воскресенье выборы, мы накануне с Вами в эфире, а вот, кто в понедельник будет смотреть программу, уже кое-что узнает. Как выборы в Венесуэле могут повлиять на экономику Беларуси?

Виктор Шадурский:

Корректировка определенная может произойти, в том числе за счет белорусских позиций. Но, вот, я знаю, что «Белзарубежстрой», например, прислал на наш факультет письмо: «Дайте всех выпускников с испанским языком. Мы готовы их сегодня забрать на работу в Венесуэлу». И наших там уже человек 17 работает, «еще больше, больше давайте». Это говорит, что объемы растут.

Почему? Мы работаем в реальном секторе. Но если в Беларуси строят, построили кирпичный завод, производят кирпич, производят технику, - какому правительству они могут помешать?

Юрий Козиятко:

Вы ведь готовите дипломатов, и, может быть, учитывая, что Вы сказали, стоит больше не англоязычных дипломатов готовить будущих, а испаноязычных, индонезийский язык, корейский, вьетнамский, в конце концов?!

Виктор Шадурский:

Мы преподаем 16 иностранных языков, в том числе корейский, китайский, японский, турецкий, арабский, европейские языки. Конечно, мы готовы вводить и другие языки, если работодатель будет в этом заинтересован.

Юрий Козиятко:

При наборе кандидатов в будущие дипломаты учитывается сексуальная ориентация? (улыбается)...

Виктор Шадурский:

(задумался)... Ну это право....

Юрий Козиятко:

(усмехается) Я почему спрашиваю, на этой неделе сенатор Франции легализовал однополые браки, и Уругвай - туда же, извините. Ну, это, конечно, шутка, но...

Виктор Шадурский:

Мы не вмешиваемся в личную жизнь наших студентов, хотя, для какой-то корпорации, работодателя, может, это важно.

Юрий Козиятко:

Особенности того, что происходит, в Европе - Вы на это ориентируетесь?

Виктор Шадурский:

Европа? Конечно, волнует, что происходит. Но в Европе немножко другие проблемы. И Европа сегодня находится на таком новом этапе, где государство и личность, государство и цивилизация находятся в определенном противоречии. Иногда право человека, право индивидуума возводится в абсолют.

Юрий Козиятко:

А кого оно волнует? Оно политиков волнует больше или жителей Франции и Германии?

Виктор Шадурский:

Там, скорее всего, есть раскол по этому вопросу, и практически это один из главных вызовов для Европы. Та же самая Франция показывает, что, с одной стороны, социалистическая партия, опираясь на большинство, принимает упомянутые законы, а на улицы выходит миллион парижан и жителей [других городов]...

Юрий Козиятко:

Но тоже можно сказать, что право мусульман во Франции ущемляется!

Виктор Шадурский:

Да. Или там с елками, о запрете елок (по инициативе ряда чиновников-мусульман в ряде городов Европы запретили устанавливать елки на христианские праздники в городе - ред.)– мы понимаем, что здесь должен быть где-то разумный баланс интересов общества и интересов индивидуума.

Юрий Козиятко:

А вот скажите, как экономический кризис Европы может повлиять на отношение к Беларуси, в том числе на так называемые санкции? Мы видим, что министр иностранных дел Беларуси, уже едет встречается, в Тбилиси, правда, со Штефаном Фюле, мы видим, что замминистра иностранных дел в Брюсселе обсуждает вопрос сотрудничества с Евросоюзом....

Виктор Шадурский:

Министр иностранных дел Латвии планируется...

Юрий Козиятко:

В Литву пригласили премьер-министра Беларуси на международную конференцию, в страну Евросоюза! Мы видим, что даже представители оппозиции, Милинкевич уже говорит, что «нужно как-то с Беларусью по-другому, ребята!». Как Вы считаете, это экономика оказывает воздействие или что-то задумали опять?

Виктор Шадурский:

Здесь мне трудно знать, если бы знал все, о чем думают политики, то, наверное бы, уже был бы автором многих бестселлеров. Но я думаю, что вряд ли Беларусь сегодня является приоритетом для Европейского союза. Во-первых, в Европейском союзе достаточно много собственных проблем. Но опять же, Беларусь не занимает последнее место, я имею в виду во внешней политике. Понятно, что экономика здесь сегодня играет главную роль, и торговый оборот, и инвестиции, и транзит, и общая граница, и экологическое пространство. Например, мы знаем много проектов в регионе Балтийского моря, потому что они зависят от Беларуси, и так далее. Политические отношения будут поддерживаться на каком-то уровне. Вряд ли мы будем наблюдать какой-то большой прорыв. Но мне кажется, что обе стороны должны уменьшить, успокоить, риторику и ждать каких-то лучших времен.

Юрий Козиятко:

Какая-то вялотекущая геополитика, чтобы Беларусь слишком сильно не приблизилась к России... Хотя уже ближе некуда!

Виктор Шадурский:

Это понятно, что да, это тоже волнует, естественно, особенно ближайших наших стран-соседей, но мы знаем, что если старая Европа, в 90-е годы придерживалась «линии Керзона» в том, где проходит граница влияния между Западной Европой и Российской Империей, то конечно, новые государства-члены Европейского союза не хотят иметь общую границу с Российской Федерацией.

Юрий Козиятко:

Россия. Насколько надежен вот этот рынок для Беларуси? Мы же видели, всякие перепады были. Хотя, в последнее время мы уже не говорим, что «братья навек» в отношении России, мы говорим «выгодный рынок».

Виктор Шадурский:

Мы сейчас со студентами вспоминаем фразу, которую сказала Елизавета I, потом повторял ее Черчилль (в отношении Великобритании), что у Великобритании нет вечных друзей, нет вечных врагов, есть вечный интерес. Я думаю, что это, наверное, принцип политики каждого государства. Есть привилегированные партнерства, есть исторические сотрудничества, есть и духовная близость, и пережитые судьбы исторически. Но мы, получив независимость, став независимым государством, прежде всего, должны исходить из собственных интересов.

Юрий Козиятко:

Но лучше, все-таки, иметь запасной рынок Индонезии, где покупателей в два раза больше, чем в России, и друзей в Венесуэле, где нефть хоть и тяжелая, но иногда она в тяжелые моменты помогает!

Виктор Шадурский:

Да, диверсификация. Россия, конечно, будет и остается главным партнером, однако искать интересы в других регионах необходимо.

Юрий Козиятко:

Спасибо! На вопросы программы «Картина мира» на РТР-Беларусь отвечал декан факультета международных отношений БГУ, доктор исторических наук, профессор Виктор Шадурский.