Глава МЧС Беларуси рассказал о заработке в 300 тысяч долларов, уроках Хавьера и готовности к эвакуации населения

Какие угрозы и в каких регионах готовит погода? Что делает МЧС и кому придется спасаться собственными силами? В центре МЧС, где мы сейчас находимся, сюда стекается вся самая оперативная информация о ситуации в республике, и сегодня на вопросы корреспондента программы Картина мира на РТР-Беларусь Алексея Адашкина согласился ответить министр по чрезвычайным ситуациям в Республике Беларусь Владимир Ващенко.

Алексей Адашкин:

Здравствуйте? Владимир Александрович!

Владимир Ващенко:

Добрый день, Алексей!

Спасибо, что согласились на это интервью, наверное, непростая сейчас ситуация и график у Вас напряженный в связи с паводками и такой весной.

А когда она была простая? Служба такова, что простых ситуаций не бывает. И летом свои проблемы, и зимой свои проблемы, и весна вносит свои коррективы в нашу деятельность. Но работа по паводкам, по последствиям уже стала традиционной для спасателей.

Но Вы, я знаю, облетали опасные участки. Вот что Вы там увидели, как Вы можете оценить уровень опасности?

Надо сказать, что повода для какого-то беспокойства нет. Тем не менее, необходимо всегда готовиться. Мы рассчитываем ситуацию по наихудшим моментам, которые могут произойти с учетом многолетних наблюдений, с учетом этого мы и готовим и технику, и проводим занятия, учения. Проведены большие работы по инженерной защите как населенных пунктов, так и сельскохозяйственных угодий: и строительство дамб, и строительство насосных станций, конечно, дало свои положительные результаты.

Понятно, что территории эти заливает каждый год, наверное, может, в этом году больше, чем обычно, и жители тех деревень привыкли. Но, все-таки, какие советы МЧС может дать. Начинает затапливать, вот что делать людям, которые там находятся?

Все советы, все рекомендации, известны, необходима широкая разъяснительная работа непосредственно с теми людьми, которые могут попасть в зону подтопления, чем мы и занимались совместно с органами власти, практически произвели подвальные обходы всех домовладений, сегодня разработаны на каждый населенный пункт карточки, где четко взяты на учет домовладения и семьи проживающие, им предложены в случае подтопления или поступления воды в домовладение места, куда они могут переселиться. Также продуманы вопросы эвакуации, если есть домашние животные, какое-то имущество, проинструктированы, что необходимо делать, что брать с собой в первую очередь – документы, необходимые вещи, минимум. Ну и, естественно, проработаны вопросы органами внутренних дел, они берут эти населенные пункты, домовладения под охрану, чтобы не было каких-то беспокойств за сохранность имущества.

А до эвакуации, я так понимаю, дело еще не доходило?

Если люди привыкли, у них, даже если вода подходит близко к домовладениям, у них есть свои лодки, они нормально справляются. Есть уже случаи, пару семей отселили. Опять же, это по желанию. Одна семья – у родственников, другую разместили, предлагаем места, то ли это школы, то ли это больницы, профилактории. Желание человека. Никто никого заставлять не будет.

А все-таки, вот резко поднимается уровень воды, человеку нужно в первую очередь хватать документы и взбираться на второй этаж на крышу? Или как действовать?

Нет такой ситуации. Это ситуация, я понимаю, что Вы где-то проводите параллель с Крымском. Эта ситуация может случиться при прорыве дамбы, когда объем воды большой, когда вода стоит – и вдруг пошел поток. Подъем паводковых вод проходит постепенно. Даже если человек увидит, он может обратиться, эвакуироваться. И эти люди, где эти подъемы происходят, готовы к этому и знают, как действовать. Но при обращении к нам мы оперативно выезжаем и оказываем помощь.

А какие вообще есть технические средства спасения для таких ситуаций, может, какие-то новинки, кроме резиновых лодок, что есть у вас в арсенале?

Есть и соответствующие лодки, и резиновые, и есть катеры на воздушных подушках, есть просто катера, есть и плавсредства для перевозки не только людей, но и животных, и техники, и оборудования. Сегодня взяты на учет все плавсредства населения, у нас все это прописано, у кого, где, и катеры, и моторные лодки. Взята на учет вся техника, которая может пригодиться для эвакуации людей, для спасения, в организациях, предприятиях. То есть все это отработано, кроме этого мы, прогнозируя наиболее неблагоприятные ситуации, создали 15 водных отрядов по республике, которые укомплектованы всем необходимым, резервный отряд находится в Минске. Это наш дебютантский спецотряд, который укомплектован всем необходимым. В случае необходимости, если понадобится помощь, мы можем его оперативно доставить в любую точку страны.

А вот была сложная ситуация со снегом и нашумевший циклон «Хавер». Какие уроки извлекли ваши ведомства после этой ситуации?

Надо сказать, что эта ситуация у нас в стране впервые. Никто не помнит, ни старожилы, ни гидромет не мог вспомнить, чтоб такая ситуация была. Конечно, мы признаем, что недооценили, хотя мы видели ситуацию, которая происходит в других странах, но скоординированность действий позволила достойно справиться с ситуацией, хотя то, что люди простояли в пробках по 10-15 часов, конечно, это говорит о том, что, все-таки, есть, над чем нам работать. Посмотреть и отработать сигналы штормового предупреждения, что конкретно по какому делать. И больше не рекомендовать, а четко писать. Если не выезжать транспорту, значит, должно быть запретительная мера и контролировать силами работников ГАИ. Если не пускать транспорт в страну, как Украина сделала, значит, четко давать команду. Если сокращать рабочий день – значит, принимать решение.

Владимир Александрович, я знаю, что Вы недавно вернулись из Индонезии, которая славится своими стихийными бедствиями, там и вулканы, и наводнения, землетрясения. Чем МЧС белорусский может быть полезен соответствующему ведомству Индонезии?

Основное направление, это, конечно же, обмен опытом. У них есть определенный опыт, как Вы сказали, у них сложные природные катаклизмы и вулканы, и оползни. В то же время и они знают, что у нас есть большой опыт, и они заинтересованы именно в работе с нами в образовательном плане, именно посмотреть нашу подготовку, мы с ними поделились, что у нас есть учебные заведения, кстати, на хорошем уровне, есть тренировочные учебные полигоны – им это небезынтересно, и в ближайшее время делегация должна к нам прибыть, посмотреть.

А вы не просчитывали экспортный потенциал своего ведомства? Вот у вас учатся из Азербайджана, я точно знаю, это же все приносит деньги, вот сколько процентов от бюджета МЧС вы могли бы зарабатывать не профильно, скажем так?

Предлагать свои услуги, особенно в образовательном плане, у нас получается неплохо, и в Азербайджане, несмотря на то, что они открыли свое учебное заведение, продолжают с нами сотрудничать, и мы неплохо для пополнения бюджета институтов с ними работаем. И зарабатываем, потому что и база у нас посильнее, и самое главное, есть хорошо подготовленные преподаватели, - то, чего у них пока не хватает. Поэтому они с нами сотрудничают. Конечно же, мы предлагаем и свои образцы техники, и снаряжение, и оборудование.

Здесь, конечно, стоит вспомнить наш знаменитый вертолет, который не только в Греции и Турции пожары тушит, но и в голливудских фильмах снимается. А сколько вот заплатили создатели «Крепкого орешка» за аренду техники и персонала?

За работу в Венгрии в съемках фильма мы получили около 300 тысяч долларов. В принципе, вертолеты используем для тушения пожаров в высотных зданиях. Единственное, что мы сегодня работаем над тем, чтобы приобрести более современный вертолет К-32, который имеет возможность. Вы видели, при пожаре гостиницы в Грозном они тушили при помощи сливных устройств, но эти вертолеты могут тушить пожары только снаружи, а внутри помещения – сложнее. А К-32 может зависать на нужном этаже, где горение, и тушить внутри помещения. Это очень важно, и мы над этим работаем. И надеемся, что в следующем году нам такой вертолет поступит на вооружение.

У нас появляются более высокие здания, чем были в Минске до этого, и каким образом это согласуется с возможностями вашей техники, если Вы говорите, что вертолета нет.

Сегодня все здания, как Вы говорите, строятся высотные, повышенной этажности, там предусмотрена серьезная инженерная защита, устройства необходимых инженерных решений, которые позволяют не допустить пожар, предупредить и в случае необходимости оборудовать системой пожаротушения и внутренним противопожарным водоснабжением.

Сейчас в новостройках почти в каждой комнате есть пожарный извещатель. Наверняка, существует проблема подъезда техники спасателей к подъезду жилых домов, как-то вы проблему поднимаете или нет, чтобы еще на стадии проектирования кварталов, микрорайонов, уже делали бы более широкие дороги или какие-то другие возможности?

Вы правильно подметили, это действительно, проблема, и она не нова, и она обозначается не только нами и всеми службами, которые прибывают для оказания помощи людям, это скорая помощь, газовики или спасатели. Действительно, необходимы проезды. Люди порой проявляют некую беспечность. Необходимо применять меры, есть уже примеры, когда мы из-за загромождения не можем проехать, не можем технику установить. Проблема эта существует, ее нужно решать.

Сейчас в Беларуси строится АЭС, это, наверное, добавит работы вашему министерству?

Объект очень серьезный, поэтому у нас в республике к этим вопросам подошли очень серьезно, и прежде чем строить АЭС, была многолетняя работа, начиная с выбора площадки, изучения всех условий, и, конечно, для контроля за всеми вопросами, связанными с безопасностью, создан департамент при министерстве по чрезвычайным ситуациям, и Указом Президента министр несет непосредственную ответственность за безопасность. С учетом этого мы сегодня работаем, взаимодействуем со всеми, кто ведет строительство, кто проектирует. Но здесь надо понимать, что те посылы, которые идут от политиков с Литвы, с Польши, не имеют под собой никакой почвы, связанной с безопасностью, потому что выбран самый безопасный сегодня в мире проект, и никто иной, как мы, белорусы, понимаем все последствия. Урок Чернобыля говорит о том, что мы не враги своему здоровью.

А Вам приходилось лично тушить пожары в карьере?

Приходилось. Я начинал, и большее время службы провел именно занимаясь пожаротушением, подготовкой спасателей, работая на местах, всегда приезжал на тушение пожара.

А сейчас техника изменилась? Сейчас проще работать или, наоборот, вызовы стали сложнее?

Конечно же, более современное оборудование, более современная техника. Мы учитываем все возможности, конечно же, сегодня мы видим, и, как Вы сами говорите, дома растут в высоту – необходимо больше техники для тушения верхних этажей зданий. Мы сегодня видим, какой формы строится коттеджи. Если раньше скатная кровля. Подошел, лестницу поставил, проблем нет. А сегодня лестницу поставил – а там ломаная, еще какая-то. Поэтому здесь необходимо искать новые технологии. Конечно же, новая техника поступает, образцы. Мы сегодня ставим задачу, чтобы в каждом районе был тяжелый автомобиль с запасом воды 8-10 тонн. Практически с колес мы можем ликвидировать любой пожар без дополнительных сил. То есть идет развитие, новые технологии отрабатываются и подготовка совершенствуется.

В Беларуси есть свой спутник, который был создан, в том числе для того, чтобы вашему ведомству передавать информацию. Сейчас фотографии зон затопления получаются?

Это надо спросить у ребят, которые здесь работают. Естественно, мы взаимодействуем и будем взаимодействовать, и одна из целей создания и запуска спутника, конечно же, вопросы, связанные с прогнозированием и мониторингом чрезвычайных ситуаций. Я думаю, когда он войдет в рабочую стадию, будет и нам польза.