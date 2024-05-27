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Почему Союзное государство активно демонстрирует ядерную мощь? Ответил депутат Госдумы

27 мая 2024 20:30
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим союз Беларуси и России, театр боевых действий и военно-политическую обстановку в мире. В гостях генерал, депутат Госдумы VIII созыва от «Единой России» Андрей Гурулев.

Григорий Азаренок, СТВ:
Почему сейчас мы демонстрируем вот это смертоносное, мощное оружие? Совместно Беларусь и Россия проводят эту тренировку. Расскажите, пожалуйста, что она в себя включает и какой эффект оказывает именно военно-политический?

Почему Союзное государство активно демонстрирует ядерную мощь? Ответил депутат Госдумы-1

Андрей Гурулев, генерал, депутат Госдумы VIII созыва от «Единой России»:
Первый – сдерживающий эффект, давайте мы с конца начнем. Потому что есть такое понятие как стратегическое сдерживание. Сдерживание от чего? От эскалации дальнейших конфликтов в Украине, то есть поставок оружия, применения гибридных подразделений странами НАТО или тем более прямого вмешательства НАТО в этот конфликт. Второе, как оно проходит? Здесь очень просто и элементарно. Первое, самое главное, это берутся макеты ядерных боеприпасов. Они перевозятся к средствам доставки, вводятся коды, определяются цели, проводятся электронные пуски. Вот и все. Там ничего такого великого, сложного нет, это крайне эффективная вещь, между прочим.

Что такое нестратегическое ядерное оружие, чем отличается от стратегического? Дальность. То есть это все. Это авиационные бомбы, это ракеты, это инженерные боеприпасы, это артиллерийские боеприпасы, это боеприпасы реактивных систем залпового огня большой мощности. Это все проводится. И я считаю, на данном этапе, наверное, все это делается вовремя, чтобы не было ни у кого никаких мыслей куда-то дальше сунуться. И самое главное в этом вопросе – это наша решимость к применению этого оружия. Когда Запад поймет, что это неизбежно будет по ним применено, я вас уверяю, они хвост подожмут и никуда дальше не пойдут.

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# Оружие и боеприпасы # Григорий Азарёнок # Андрей Гурулёв

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