Григорий Азар е нок, СТВ: Почему сейчас мы демонстрируем вот это смертоносное, мощное оружие? Совместно Беларусь и Россия проводят эту тренировку. Расскажите, пожалуйста, что она в себя включает и какой эффект оказывает именно военно-политический?

Андрей Гурулев, генерал, депутат Госдумы VIII созыва от «Единой России»:

Первый – сдерживающий эффект, давайте мы с конца начнем. Потому что есть такое понятие как стратегическое сдерживание. Сдерживание от чего? От эскалации дальнейших конфликтов в Украине, то есть поставок оружия, применения гибридных подразделений странами НАТО или тем более прямого вмешательства НАТО в этот конфликт. Второе, как оно проходит? Здесь очень просто и элементарно. Первое, самое главное, это берутся макеты ядерных боеприпасов. Они перевозятся к средствам доставки, вводятся коды, определяются цели, проводятся электронные пуски. Вот и все. Там ничего такого великого, сложного нет, это крайне эффективная вещь, между прочим.

Что такое нестратегическое ядерное оружие, чем отличается от стратегического? Дальность. То есть это все. Это авиационные бомбы, это ракеты, это инженерные боеприпасы, это артиллерийские боеприпасы, это боеприпасы реактивных систем залпового огня большой мощности. Это все проводится. И я считаю, на данном этапе, наверное, все это делается вовремя, чтобы не было ни у кого никаких мыслей куда-то дальше сунуться. И самое главное в этом вопросе – это наша решимость к применению этого оружия. Когда Запад поймет, что это неизбежно будет по ним применено, я вас уверяю, они хвост подожмут и никуда дальше не пойдут.

Читайте также:

«У нас сегодня армия, которая умеет воевать». Гурулев об успехах России на фронте

Муковозчик: наше Союзное государство фактически борется против фейковой машины всего Запада

Муковозчик: живут в своем, пожирают сами себя, пережевывают сами свое